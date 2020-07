... - "Ein Schweizer bucht eine Weltreise auf einem Luxusliner. "Da musst du aber Vorsorge treffen!" sagt sein Freund."Auf einem Schiff kann es dir schlecht werden und da sind auch viele willige Frauen. Da musst du dich schuetzen", ergaenzt er. Also geht unser Eidgenosse in eine Apotheke. "Ich haette gern 90 Verhueterli". Er denkt bei 30 Tagen Schiffsreise werden drei Stueck pro Tag gerade recht sein, er weiss ja nicht wie die Frauen dort so sind. Der Apotheker, die Kondome auf den Tisch legend: "Darf es denn noch etwas sein?" "Jawohl, ich brauche noch 90 Tabletten gegen Unwohlsein" erwidert unser Schweizer. Nachdem der Apotheker die Betraege in die Kasse getippt hat, fragt er ihn leise: "Sagen sie mal, warum machen sie es denn so oft, wenn ihnen immer so schlecht davon wird."" - ...