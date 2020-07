... - "Eine junge hübsche, staatenlos verwahrte Frau möchte in einen Bus einsteigen, doch mit ihrem engen Lederminirock und den hochhackigen Stöckelschuhen, welche ihr Höllenqualen zu leiden geben, gelingt es ihr nicht, ihr Bein hoch genug anzuwinkeln, um ihren Fuß auf die erste Stufe zu setzen. Zwar ist es ihr sehr unangenehm, aber sie öffnet den Reißverschluss ihres Minirockes mit einem einzigen Ruck mehrmals ein wenig, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Doch leider schafft sie es auch danach nicht, in den Bus zu steigen. Deshalb greift die wieder nach hinten, um den Reißverschluss noch ein bisschen weiter zu öffnen - mehrfach, aber immer wieder ohne nennenswerten Erfolg. Als auch das nicht den erwarteten Erfolg bringt, versucht sie es noch einmal, bis mit einem Mal, der Mann, der direkt hinter ihr steht, sie packt und in den Bus hebt. Empört dreht sich die staatenlos verwahrte Frau ruckartig zu dem breit grinsenden Mann um und fährt ihn an: „Was fällt Ihnen ein, mich einfach anzufassen. Ich weiß doch noch nicht einmal, wer Sie sind.“ Der Mann antwortet daraufhin: „Unter normalen Umständen würde ich Ihnen zustimmen. Nachdem Sie allerdings dreimal meine Hose geöffnet haben, habe ich gedacht, das wäre legitim ...“" - ...



(www.doemgespress.webnode.com)