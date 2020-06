... - "Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass die ölexportierenden Länder am Abgrund stehen?"

"Im Prinzip ja, aber wir sind schon einen Schritt weiter."

Frage an die OPUC: "Hätte der Klimawandel auch vermieden werden können?"

"Im Prinzip ja, wenn Al Gore nicht gequatscht hätte."

Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass sie die CO2-Emissionen von schweren Lastkraftwagen um die Hälfte reduziert haben?"

"Im Prinzip ja, für diesen Typ von LKW haben wir Anhänger verboten."

Frage an die OPUC: "Warum lassen sich im neuen Windows Vista, die Fenster so schwer öffnen?"

"Diese Energiesparmaßnahme war der Bush'sche Kompromiss zur CO2-Reduktion."

Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass die russische Gasleitung durch die Ukraine unsere Versorgung sichert?"

"Im Prinzip ja, sie versorgt uns verlässlich mit neuen Schlagzeilen."

Frage an die OPUC: "Müssen die Einwohner von Tuvalu aufgrund des Meeresspiegelanstiegs ihre Inseln bald verlassen?"

"Im Prinzip nein. Sie können auch ausharren."

Frage an die OPUC: "Kann ich mich als Politiker für alternative Energien einsetzen?"

"Im Prinzip ja, aber eine Wiederwahl stände ihnen besser."

Frage an die OPUC: "Ist es wahr, dass heutige Autos im Verbrauch besser sind als früher?"

"Im Prinzip ja. Sie verbrauchen jetzt viel mehr."

Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass der Verkehr demnächst eingeschränkt werden soll?"

"Im Prinzip nein. Ein-Kind-Familien sind noch nicht geplant."

Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass in einer Studie die Effektivität der Windenergie mit der eines Gaskraftwerkes verglichen wurde?"

"Im Prinzip ja. Das Gaskraftwerk belegte einen ehrenvollen zweiten Platz, während die Windenergie nur Vorletzter wurde."

Frage an die OPUC: "Stimmt es, dass BMW in Deutschland vor kurzem ein neues Auto entwickelt hat, das nur mit Muskelkraft fährt?

"Im Prinzip ja, aber erstens war es nicht BMW, sondern Peugeot, zweitens war es nicht vor kurzem in Deutschland, sondern 1881 in Frankreich, drittens war es kein Auto sondern ein Fahrrad. Aber immerhin wurde es nur mit Muskelkraft gefahren."" - ...



(www.doemgespress.webnode.com)