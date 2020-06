... - "Ein Pfarrer ist über alle Maßen unzufrieden mit der geringen Summe, die er jede Woche im Klingelbeutel findet. Er kann die hohen Unkosten für seine Kirchengemeinde nicht mehr finanzieren (Kaffee, Gebäck, Süßigkeiten für die Kinder). Ein Gast schlägt ihm deshalb vor, die anderen Kirchengäste zu hypnotisieren um die Leute dazu zu bringen, etwas mehr zu spenden. Denn: Geben sei seliger denn Nehmen.

Pfarrer: "Und wie genau mache ich das? Es ist für einen guten Zweck und somit durchaus legitim."

Gast: "Ganz einfach. Zuerst drehst du die Heizung auf, damit es etwas wärmer als sonst ist. Dann predige in einer monotonen Stimme. Währenddessen nimm eine Uhr an einer Kette und schwinge sie langsam vor den Leuten hin und her. Dann sage ihnen, sie sollen 20 Euro in den Klingelbeutel legen."

Am nächsten Sonntag versucht der Pfarrer es mit dieser Methode und zu seiner Freude ist der Klingelbeutel voll mit 20-Euro-Scheinen.

Das geht eine Weile gut, bis an einem Sonntag, gerade als die Versammlung in Trance verfiel, die Kette von der Uhr abbrach, mit einen dumpfen Knall auf den Boden zerbrach und ihre mechanischen Innereien überall verstreute.

"Scheiße", schimpft der Pfarrer.

Es hat eine Woche gedauert, die Kirche wieder sauber zu kriegen, besenrein ... " - ...



(www.doemgespress.webnode.com)