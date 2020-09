Das Buch ist eine



Liebeserklärung an die Menschen im Ruhrpott.

In jedem Fall hat der Autor den Menschen im Revier aufs „Maul“ geschaut. Die kleinen Beiträge versetzen den Leser in die Vergangenheit, ins lebende Revier mit Kohle und Stahl.

Ob der Autor, Kai Magnus Sting, zur Fertigstellung an die ersten Ruhrparlamentswahl der Bürger, nach 100 Jahren Regional-Verband-Ruhr hat?

Ein Buch, welches in keinem Altenheim fehlen sollte. Der Klang der Worte bringt die Erinnerung zurück. Wer das Wesen der Menschen im Ruhrpott verstehen will, wird in die Geheimnisse des Denkens und des Fühlen eingeführt. Der Schmelztiegel des vergangenen Jahrhunderts lebt auf.

Wer die Inhaltsangabe aufmerksam liest, erkennt einen roten Faden. Vom Anfang des Potts bis zum Butter- oder Streuselkuchen. Das Leben in voller Breite wird erzählt. Mag es zuerst wie eine neue Sprache klingen. Trotz des ständigen Wiederholens und Erklärens werden die aufheiternden Bilder nicht langweilig.

Für Fremde eine Reiselektüre und Einführung in die Welt von Oma Lise und Tante Ilse. Und die Kumpel Ernst, Hannes und Hotte.

Zur Leseprobe



Fazit



Wer die Seele, das Herz des Ruhrpotts verstehen will, kommt an dem Buch nicht vorbei. Es ist ein wahres Geschenk für Freundinnen und Freunde. Vorausgesetzt das Herz sitzt am rechten Fleck.

Kai Magnus Sting

Hömma, so isset!

Seitenzahl: 224

erschienen im Westendverlag

ISBN: 978-3-86489-301-8

Auch als eBook erhältlich