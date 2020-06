... - "Ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Tiroler sitzen in einer Tiroler Skihütte beisammen.

Der Amerikaner bestellt ein Glas Budweiser, trinkt es auf einen Zug aus, wirft das Glas in die Luft, zieht seinen Revolver und zerschießt das Glas in tausend Scherben. "Wir haben in Amerika so viel Geld, wir trinken nie aus einem Glas zweimal!"

Das kann sich der Deutsche nicht bieten lassen, bestellt ein Glas Warsteiner, trinkt aus, wirft das Glas in die Luft, schnappt sich den Revolver des Amerikaners, zerschießt das Glas und meint: "Wir haben in Deutschland so viel Geld, wir trinken auch nie aus einem Glas zweimal!"

Da bestellt sich der Tiroler ein Glas Gösser, trinkt aus, nimmt die Pistole des Amerikaners, knallt den Deutschen ab, und meint: "Wir haben in Tirol so viele Deutsche, wir trinken nie mit einem Deutschen zweimal!"" - ...





... - "Drei Vampire treffen sich in einer Bar. Einer kommt aus Deutschland, einer aus Russland und einer aus England.

Der Deutsche bestellt sich ein Bier mit 'nem Schuss Blut und der Russe einen Wodka mit `nem Schuss Blut. Beide bekommen was sie haben wollen. Dann bestellt sich der Engländer heißes Wasser.

Die beiden anderen gucken sich ganz erstaunt an und fragen ihn warum er kein Blut trinkt. Er holt ein gebrauchtes Tampon aus der Tasche und sagt: "Its teatime!"" - ...



