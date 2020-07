... - " Immer nur Müssen müssen: 1. Entschuldigung, habe gerade einen Stuhltermin. 2. Ich geh mal kurz das Porzellan bestrafen. 3. Pardon, Muss mal eben 6 Pfund knochenfreie Masse abwerfen. 4. Entschuldigung, ich verteile mal kurz braune Schätze. 5. Verzeihung, Muss schnell Alarmstufe Braun entschärfen. 6. Ich parke mal kurz das Schokoladenauto aus. 7. Ich drehe mal eben eine Runde mit dem Porzellandampfer. 10. Ich bin gleich wieder da, muss kurz einem guten Freund die Freiheit schenken. 11. Ich glaube der Schokoladenwagen kommt. 12. Ich gehe mal kurz exkrementieren. 13. Muss mal ein Fax aus Darmstadt versenden. 14. Ich bin gleich wieder da, gehe kurz Land aufschütten. 15. Ich muss mal kurz würsteln. 16. Muss mal kurz die Stadtwerke grüßen. 17. Es hat geklingelt. Ich geh mal das Nougat-Tor öffnen. 18. Ich geh mal die braune Raupe entpuppen." - ... ... - "Nie wieder Müssen müssen: 1. Entschuldigung, habe gerade einen Stuhltermin. 2. Ich geh mal kurz das Porzellan bestrafen. 3. Pardon, Muss mal eben 6 Pfund knochenfreie Masse abwerfen. 4. Entschuldigung, ich verteile mal kurz braune Schätze. 5. Verzeihung, Muss schnell Alarmstufe Braun entschärfen. 6. Ich parke mal kurz das Schokoladenauto aus. 7. Ich drehe mal eben eine Runde mit dem Porzellandampfer. 10. Ich bin gleich wieder da, muss kurz einem guten Freund die Freiheit schenken. 11. Ich glaube der Schokoladenwagen kommt. 12. Ich gehe mal kurz exkrementieren. 13. Muss mal ein Fax aus Darmstadt versenden. 14. Ich bin gleich wieder da, gehe kurz Land aufschütten. 15. Ich muss mal kurz würsteln. 16. Muss mal kurz die Stadtwerke grüßen. 17. Es hat geklingelt. Ich geh mal das Nougat-Tor öffnen. 18. Ich geh mal die braune Raupe entpuppen." - ...





... - "Der staatenlose Angestellte heult sich beim Boss aus: „Boss, ich weiß nicht was ich tun soll, mein Sexualleben ist nicht mehr das, was es war“.

-

Sagt der Boss: „Mach es einfach so wie ich. Ich schließe das Schlafzimmer hinter mir ab, werfe meine Frau aufs Bett und dann gibt es für mindestens zwei Stunden kein Entkommen.“

-

Sagt der Angestellt: „Super, das mach ich!“

-

Nach einer Woche spricht der Angestellte den Boss an: „Boss, das hat super geklappt. Endlich habe ich ein erfülltes Sexualleben. Im Übrigen finde ich Ihre Schlafzimmereinrichtung echt super."" - ...



