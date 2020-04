... - "Scherzfrage: WAS IST EIN SCHNELLKOCHTOPF AUF ITALIENISCH ?? Antwort: GARIBALDI" - ...

... - "SIE ZU IHM: 'ICKE MAG JA SCHACH SO SEHR; EIN SEHR SCHÖNES SPIEL, WAS MIR MANCH SCHÖNE STUNDEN IM LEBEN BEREITET !!' ER: 'SEIT WANN SPIELEN SIE ?? SPIELEN SIE GUT ??' SIE: 'ICKE NICHT. MEIN MANN !!'" - ...





... - "ZWEI VERWAHRTE IM RESTAURANT: 'HERR OBER; IN DER SUPPE SCHWIMMT EIN HÖRGERÄT !!' OBER: 'HÄÄH ??'" - ...





... - "BEI STAATENLOSENS ZU HAUSE. SIE ZU IHM: 'WAS SEUFZT DU DENN SO ??' - 'AM LIEBSTEN EIN PILS UND ZWEI KURZE !!'" - ...





... - "SAGT DER EINE SCHWARZE MANN ZUM ANDEREN: 'ICKE WAR DOCH GESTERN GAR NICHT SO BETRUNKEN !?' - 'ALTER; DU HAST DEN DUSCHKOPF IN DEN ARM GENOMMEN; UND GESAGT, ER SOLLE AUFHÖREN ZU HEULEN WIE EIN SCHLOSSHUND !!'" - ...





... - "BEIM ORTHOPÄDEN IM WARTEZIMMER. EINE OMA SITZT NEBEN 'NEM NEONAZI; MUSTERT IHN VON DER GLATZE BIS ZU DEN SPRINGERSTIEFELN: 'SIE ÄRMSTER - ERST DIE CHEMO; UND JETZT AUCH NOCH GESUNDHEITSSCHUHE'" - ...





... - "DIE HÖLLE IST DER ORT, AN DEM DIE BRITEN KOCHEN, DIE ITALIENER DEN VERKEHR REGELN; UND DIE DEUTSCHEN VORABENDSERIEN AUSSTRAHLEN !!"



(www.doemgespress.webnode.com)