Tork Josef Poettschke
aus Dortmund
  • 7. April 2020, 20:39 Uhr
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Lustiges in üblen Zeiten


... - "Scherzfrage: WAS IST EIN SCHNELLKOCHTOPF AUF ITALIENISCH ?? Antwort: GARIBALDI" - ...   

... - "SIE ZU IHM: 'ICKE MAG JA SCHACH SO SEHR; EIN SEHR SCHÖNES SPIEL, WAS MIR MANCH SCHÖNE STUNDEN IM LEBEN BEREITET !!' ER: 'SEIT WANN SPIELEN SIE ?? SPIELEN SIE GUT ??' SIE: 'ICKE NICHT. MEIN MANN !!'" - ...    

  

... - "ZWEI VERWAHRTE IM RESTAURANT: 'HERR OBER; IN DER SUPPE SCHWIMMT EIN HÖRGERÄT !!' OBER: 'HÄÄH ??'" - ...    

 

... - "BEI STAATENLOSENS ZU HAUSE. SIE ZU IHM: 'WAS SEUFZT DU DENN SO ??' - 'AM LIEBSTEN EIN PILS UND ZWEI KURZE !!'" - ...      

 

... - "SAGT DER EINE SCHWARZE MANN ZUM ANDEREN: 'ICKE WAR DOCH GESTERN GAR NICHT SO BETRUNKEN !?' - 'ALTER; DU HAST DEN DUSCHKOPF IN DEN ARM GENOMMEN; UND GESAGT, ER SOLLE AUFHÖREN ZU HEULEN WIE EIN SCHLOSSHUND !!'" - ...  

    

... - "BEIM ORTHOPÄDEN IM WARTEZIMMER. EINE OMA SITZT NEBEN 'NEM NEONAZI; MUSTERT IHN VON DER GLATZE BIS ZU DEN SPRINGERSTIEFELN: 'SIE ÄRMSTER - ERST DIE CHEMO; UND JETZT AUCH NOCH GESUNDHEITSSCHUHE'" - ...    

  

... - "DIE HÖLLE IST DER ORT, AN DEM DIE BRITEN KOCHEN, DIE ITALIENER DEN VERKEHR REGELN; UND DIE DEUTSCHEN VORABENDSERIEN AUSSTRAHLEN !!"     


(www.doemgespress.webnode.com)

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