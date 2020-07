... - "Der französische Präsident Macron besucht ein Stahlwerk. Der Direktor ist überrascht, als Macron den staatenlosen Arbeiter Morton mit einer freundschaftlichen Umarmung begrüßt. Das Gleiche geschieht, als Präsident Obama und Wladimir Putin zu Besuch kommen.

Unbeeindruckt sagt der Direktor zu Morton: „Ich wette mit dir, dass du mit dem Papst nicht bekannt bist."

Der Staatenlose zuckt die Schultern. „Na ja, wir sind Golfpartner." Die Wette gilt, und die beiden reisen in den Vatikan. Während des Gottesdiensts schleicht sich Morton davon. Kurz darauf kommt er zurück, Seite an Seite mit dem Papst. Da wird der Direktor von zwei Chinesen angesprochen: „Wer ist denn der Typ in der weißen Robe neben Morton?" - ...