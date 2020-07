Mona Lisa als Food Art Objekt

Kaum ein anderes Gemälde ist dermaßen banalisiert worden wie das der Mona Lisa. Ein in den USA lebender, aus Finnland stammender Künstler, schreckte nicht davor zurück, Mona Lisa mit dem Kopf von Donald Duck darzustellen. Das wird von Kunsthistorikern als langweiliger, flacher, unschöpferischer und nur die Klischees bedienender Humor beurteilt. Solchen Künstlern bliebe die Anerkennung der Weltbühne versagt, heißt es. Immerhin hat dieser Künstler es dennoch geschafft, dass wir ihn kennen!

Google macht’s möglich!

Ich persönlich bedauere Mona Lisa nicht, weil sie einen Kopf von Donald Duck, sondern einen von Donald Trump bekommen hat. Meine Botticelli – Venus als Food Art - Paraphrase (Umsetzung eines bestehenden Werkes der bildenden Kunst durch einen anderen Künstler) wurde dagegen als witzig und interessant eingestuft.

Ich finde es großartig, dass nun auch diese, meine Arbeit durch Google weltweit aufrufbar ist wie etwa Gemälde von mir unter den Suchbegriffen „Étretat-Gemälde (Normandie)“, wo ich ebenso mit einer oder mehreren Arbeiten eingeordnet zwischen berühmten Gemälden Alter Meister bin wie auch bei den folgenden Suchbegriffen:

„Kirchenfenster von Valmont“

„Rhodos-Gemälde“

„Strombolicchio-Gemälde“

„Aiolos-Gemälde“

„Golgatha-Gemälde“

„Tantra-Gemälde“

„Meister bildender Kunst“ und weiteren...

Wenn der arme Van Gogh durch solche Möglichkeiten des Publizierens seine Bilder hätte vorstellen können, wäre er vielleicht locker geblieben und hätte sein Ohr nicht abgeschnitten…

Die Anerkennung durch die Weltbühne hatte ich mit meinen kulinarischen Kunstprojekten gegen Corona-Blues nicht im Sinn. Meine Stimmungsaufheller in Reim und Food Art sollten lediglich entspannende Mediatoren sein zwischen dem Leser/Betrachter und dem Thema Corona. Sie sollten für einen Moment ein kleines Schmunzeln in diesen doch schwierigen Zeiten hervorbringen.

Dass das gelungen ist, wird mir immer wieder durch ein entsprechendes Feedback bestätigt.

So wird also Mona Lisa hier noch einmal mehr bemüht. In meinem Projekt soll sie als Beispiel dafür stehen, bestehende Wünsche im Hinblick auf Corona zurückstellen zu sollen und einen anderen Weg zu finden.

Corona lauert überall

Der Bus fährt wieder nach Paris!

Das ist verlockend, machen wir‘s?

Der Louvre profitiert davon

und Mona Lisa wartet schon…

Ich glaub‘, ich lass‘ die Dame warten,

bring‘ lieber sie bei Food Art ein,

das kann ich ohne Sorgen starten

und Corona kommt nicht rein.