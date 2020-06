... - "Edinburgh, Schottland, eine namenlose Apotheke in der Altstadt, an einem Ort, den kaum ein Mensch bislang betreten hatte: Punkt 9 Uhr, nicht früher und nicht später, geht die Tür auf, ein schottischer Major in voller Tracht (Kilt, Bärenfellhut, u. s. w.) marschiert, dudelsackpfeifend, auf die Theke zu.

Der Apotheker nimmt "habt Acht"-Stellung ein, und grüßt den Major zackig und mit allen nur erdenklichen Allüren aus dem militärischen Dienst: "Kann ich etwas für Sie tun? Was immer Sie wollen - stets zu Diensten!!"

Der Kunde kramt in seinen Hermelinbeutel am Gürtel und legt ein kleines Päckchen auf den Tresen. Er faltet es auseinander, und es kommt ein uraltes, vergilbtes Kondom zutage. Dieses weist einen Riss in der Spitze auf.

Der Apotheker: "Ja, ja, ein trauriger Fall!"

Der Major: "Kann man so was flicken?" "Klar, wir haben ein Schweißgerät da, kostet nur 1 Pence."

"Und ein neues?"

"Ab 2 Pence aufwärts."

Der Kunde faltet das Päckchen wieder zusammen und geht, einen leicht verduzten Apotheker hinterlassend, welcher völlig verdattert am Fenster stehen bleibt und dem Gast hinterherstarrt.

Zwei Stunden später geht die Tür wieder auf, und der Major kommt wieder hinein, legt das Päckchen auf die Theke, und spricht: "Das Regiment hat abgestimmt, wir lassen es flicken!"" - ...



(www.doemgespress.webnode.com)