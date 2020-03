Eine Entdeckungstour über das Industriegelände, ein Workshop zum Upcycling oder der Bau eines Insektenhotels - die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben für die anstehenden Osterferien ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es gibt unterschiedliche Angebote in den Bereichen Natur, Theater, Handwerk, Erlebnis, Film, Kunst und Spiel, die sich an den Wünschen der Kinder und Jugendlichen orientieren.

Und das gibt's im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, Dortmund

Auf der Zeche Zollern in Dortmund sind Familien mit Kindern an den beiden Ferien-Donnerstagen (9.4. und 16.4.) jeweils zwischen 10 und 17 Uhr zu verschiedenen Aktivitäten eingeladen: Die Kinderwerkstatt ist zum Basteln und Werkeln geöffnet, es gibt Familienführungen, Bewegungsspiele und eine Vorlese-Ecke. Kinder unter 14 Jahren können an den Aktivitäten nur in Begleitung teilnehmen. Die Angebote sind kostenlos; Erwachsene zahlen lediglich den normalen Eintritt (fünf Euro); Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Zum Abschluss der Osterferien veranstaltet das LWL-Industriemuseum unter dem Motto "Dampf, Druckluft und Strom" am Sonntag (19.4.) von 11 bis 18 Uhr einen Erlebnistag für die ganze Familie. Viele Maschinen sind in Aktion zu erleben, es gibt Schmiede-Vorführungen und auch die Kinderwerkstatt ist wieder geöffnet. Bezahlt werden muss nur der Eintritt.

Mehr Informationen unter https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-zollern