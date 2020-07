.. - "Udo und Kerstin sind ein verheiratetes Ehepaar - staatenlos seit eh und je. Vor einigen Jahren haben sie Tante Elsa bei sich aufgenommen. Tante Elsa war mittellos und das Ehepaar hatte Mitleid mit ihr. Deshalb haben sie die Tante bei sich wohnen lassen.

Tante Elsa war aber kein einfacher Gast. Sie war hyperaktiv und überkandidelt. Die vielen Wünsche der Tante waren eine Belastungsprobe.

Ständig wollte sie etwas. Immer war sie am nörgeln. Dies sei nicht gut, das sei nicht in Ordnung und und und. Über die Jahre hat das Ehepaar versucht, es der Tante immer wieder recht zu machen, auch wenn das nicht immer leicht war und sehr an den Nerven gezerrt hat.

Tante Elsa war schon sehr alt. So kam es, dass Tante Elsa eines Morgens nicht mehr aufgewacht ist. Sie ist im Schlaf verstorben.

Auf dem Weg zurück vom Friedhof, sagt der staatenlose und tottraurige Ehemann Udo zu seiner Frau Kerstin: „Ich muss dir gestehen, dass ich dich fast wegen deiner Tante Elsa verlassen hätte. Nur durch meine große Liebe zu dir, habe ich deine Tante aushalten können.”

Seine staatenlose, völlig verdutzte Frau schaut ihn völlig verwundert an und sagt: "Wie jetzt meine Tante. Ich dachte es wäre deine Tante!!!"" - ...



(www.doemgespress.webnode.com)