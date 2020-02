"Aufgeben kannst du bei der Post!" - das ist die Philosophie der griechischen Powerfrau Panagiota Petridou und wohl auch der Grund, der sie mehrfach zur besten MINI-Neuwagen Verkäuferin Deutschlands machte.

Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Mit ihrer rheinisch-griechischen Art und einem Namen, der einer italienischen Süßspeise gleicht, hangelt sie sich vom Autohaus bis auf den roten Teppich und trägt dabei das Herz auf der Zunge. Komme was wolle: Der Autojägerin Panagiota Petridou ist noch nie eine potenzielle Beute entkommen. Mit Charme und Witz erreicht sie stets ihr Ziel.

Zuschauer können jetzt live miterleben, wie aus einem Kind griechischer Einwanderer eine temperamentvolle Alleinunterhalterin geworden ist, die täglich den Spagat zwischen Alltag, TV und Promi-Dasein schafft - alles in ihrem Programm "Panagiota Petridou Live – Wer bremst, verliert!", mit dem sie jetzt auf Tour ist.

Am 23. April ist sie im Dortmunder FZW zu sehen, am 28. April in der KuFa in Krefeld und am 29. April im Ebertbad in Oberhausen. Weitere Termine und Tickets gibt es auf www.eventim.de.