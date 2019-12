Noch bis zum 11. Januar findet das "Winterleuchten" im Westfalenpark Dortmund statt. Besucher erwartet ein Genuss für Augen und Ohren.

Gestern habe ich im Park einen Spaziergang der ganz besonderen Art erlebt.

Farbspiele, Lichtornamente, Geräusche und Klänge erzeugten eine beeindruckende Atmosphäre.

Bäume, Sträucher und Seen wurden in stimmungsvolles Licht getaucht, so dass das Wintergrau vertrieben wurde.

Am besten ist, ihr macht euch selbst ein Bild, denn meine Fotos können gar nicht wiedergeben, wie toll die bunten Lichter und Farben waren.

Als besondere Highlights gibt es im Park noch das beheizte Märchenzelt, Stände mit Essen und Getränken und ein Abschlussfeuerwerk am 11. Januar.

Eintritt ist mit 6€ mehr als fair.