Im November wird Frieden in Dortmund an die große Glocke gehängt, denn die alt-katholische Gemeinde Dortmund hat die Kölner Friedensglocke zu Gast und lässt sie am 6. und 7. November 2021 erklingen. Alle, die ein Zeichen für den Frieden setzen wollen, sind herzlich an und in die alt-katholische Kirche St. Martin eingeladen.

Ein Zeichen für den Frieden zu setzen, war der alt-katholischen Gemeinde schon im Lockdown wichtig. „Wir wollten gerade in dieser Zeit die Menschen nicht aus den Augen verlieren, denen es noch deutlich schlechter geht als uns“, erklärt Pfarrer Robert Geßmann, der unter anderem eine Spendenaktion für verfolgte Menschen im Nordirak mit organisiert hat. „Die Kölner Friedensglocke ist für uns ein Volltreffer. Wir können den Frieden an die große Glocke hängen.“ Die Glocke wurde aus Metall von Waffen und in der Erde aus 50 Nationen mit den Handabdrücken von Kindern aus allen Kontinenten 2014 gegossen.

Die alt-katholische Gemeinde Dortmund feiert mit der Glocke auch das Fest ihres Namensgebers, des heiligen Martin von Tours Er soll der Überlieferung nach den Armen geholfen haben, indem er zum Beispiel seinen Mantel teilte. Am Samstag (6. November) wird um 18:00 Uhr das Fest eingeläutet. Zur besseren Planung, auch wegen des Abendessens, ist eine vorherige Anmeldung für die Gemeinde sehr hilfreich. Zur Wahrung des Infektionsschutzes ist der Nachweis von 3G erforderlich. Mit den Gedanken für Frieden und Hilfe für Mitmenschen kommt die Gemeinde mit Gästen am Martinsfeuer zusammen und es gibt einen Abendbrunch. Für die Kinder ist ein kleiner Umzug mit den Laternen geplant, dazu können und dürfen vorhandere Laternen gerne mitgebracht werden. Eingerahmt wird der Laternenumzug von einem kleinen Familiengottesdienst. Die Gemeinde möchte zusammen mit ihren Gästen weiter überlegen, wie der Frieden auf der Welt unterstützt werden und weitere Zeichen gesetzt werden können. Da es sich mit vollem Magen besser überlegen lässt, gibt es Grünkohl mit und ohne Würstchen. Am Sonntag (7. November) erklingt die Glocke erneut um 10:30 Uhr bevor um 10:45 Uhr ein festlicher Gottesdienst stattfindet. Schließlich wird auch um 12:00 Uhr die Glocke für den Frieden geläutet. Bei Kaffee, Grünkohl und Pizza können alle weiter ins Gespräch kommen.