... - "Die Staatenlose Juliane Klöpcker flog als 17-Jähriges Mädchen mit ihrer Mutter über dem Amazonas.

In 5000 Metern Flughöhe, wurde das Flugzeug (LANSA-Flug 508) vom Blitz getroffen. Der Einschlag war so heftig, dass das Flugzeug wenig später in zwei Teile zerbrach. Dabei wurde das Mädchen aus dem Flugzeug geschleudert, worauf hin sie in 3000 Metern Höhe, dem Erdboden entgegenraste, immer noch angeschnallt in ihrem Flugzeug-Sitz.

Anstatt das der Aufprall sie tötete, überlebte sie den Absturz aus ca. 3 KM-Höhe. Es war wie ein Wunder, dass das Mädchen den Aufprall überlebte. Alle anderen Passagiere des Fluges wurden spätestens durch den Aufprall getötet.

Nachdem das Mädchen von ihrer Bewußtlosigkeit aufwachte, bemerkte sie ihre Verletzungen. Dazu gehörte eine Gehirnerschütterung, eine gebrochenes Schienbein, eine mehrere Zentimeter tiefe Wunde in ihrem Bein und ein Kreuzbandriss.

Nachdem das Mädchen sich aufrappeln konnte und leider erfolglos nach ihrer Mutter Ausschau hielt, erinnerte sie sich, was ihr Vater (ein Naturforscher) ihr einst sagte: "Wenn du dich im Regenwald verläufst, dann folge den kleinen Rinnsalen. Diese werden früher oder später in Größere münden und zum Schluss in einen Fluss fließen. Folge dem Fluss und du wirst schon bald auf eine kleine Siedlung stoßen, wo du Hilfe bekommen kannst." Das tat das Mädchen und nach 10 Tagen fand sie tatsächlich jemanden, der das völlig entkräftete Mädchen, welche sich kaum noch fortbewegen konnte, zu sich nahm.

Der Mann verarztete sie und es wurde ihr ermöglichte sich mit ihrem Vater wiederzuvereinigen, der sich zu der Zeit im Land aufhielt aber nicht mitgeflogen war. Es ist kaum vorstellbar, wie glücklich der Vater war, das tapfere, staatenlose Mädchen wiederzuhaben." - ...



