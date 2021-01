Corona ist auch das vorherrschende Thema im neuen Jahr,

die Impfung macht es hoffentlich besser als es das alte Jahr war;

die Sozialkontakte werden bis auf ein Minimum eingeschränkt,

wegen der ausfallenden Feiern fühlt sich so manch einer gekränkt;

doch die Gesundheit steht nun einmal an allererster Stelle,

aber manchmal fühlt man sich wie in einer isolierten Einzelzelle!