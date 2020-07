... - "Ein Staatenloser sitzt gerade beim Frühstück, mit Kaffee, Croissants, Butter und Marmelade, als sich ein Kaugummi kauender Holländer neben ihn setzt. Ohne aufgefordert zu werden, beginnt dieser eine Konversation: „Esst ihr Staatenlosen eigentlich das ganze Brot?“ Der Staatenlose lässt sich nur widerwillig von seinem Frühstück ablenken und erwidert: „Ja, natürlich!“ Der Holländer macht eine Riesenblase mit seinem Kaugummi und meint: „Wir nicht: Bei uns in Holland essen wir nur das Innere des Brotes. Die Brotrinden werden in Containern gesammelt, aufbereitet, in Croissants geformt und nach Deutschland verkauft.“ Der Staatenlose hört nur schweigend zu. Der Niederländer lächelt verschmitzt und fragt: „Esst Ihr auch Marmelade zum Brot?“ Der Staatenlose erwidert leicht genervt: „Ja, natürlich!“ Während der Holländer seinen Kaugummi zwischen den Zähnen zerkaut, meint er: „Wir nicht: Bei uns in den Niederlanden essen wir nur frisches Obst zum Frühstück. Die Schalen, Samen und Überreste werden in Containern gesammelt, aufbereitet, zu Marmelade verarbeitet und nach Deutschland verkauft!“ Nun ist es an dem Staatenlosen, eine Frage zu stellen: „Habt Ihr auch Sex in Holland?“ Der Holländer lacht und sagt: „Ja, natürlich haben wir Sex!“ Der Staatenlose lehnt sich über den Tisch und fragt: „Und was macht Ihr mit den Kondomen, wenn Ihr sie gebraucht habt?“ „Die werfen wir weg!“, meint der Holländer. Jetzt fängt der Staatenlose an zu lächeln: „Wir nicht: In Deutschland werden alle Kondome in Containern gesammelt, aufbereitet, geschmolzen, zu Kaugummi verarbeitet und nach Holland verkauft!“" - ...



