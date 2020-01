Nur noch einige Tage, bis zum 12. Januar, heizt der Circus Flic Flac seine Besucher kräftig ein. Und das bereits zum neunten Mal! Unglaubliche Artistik und erstklassige Comedy wird auf der Bühne im schwarz-gelben Zelt, wie einige Live-Ausschnitte im Video zeigen, geboten.

Vor den Toren der Westfalenhalle üben und trainieren die Künstler vom Circus Flic Flac mehrere Stunden täglich vor den Vorstellungen, die um 16:00 und 20:00Uhr stattfinden.

Für rund 60.000 Zuschauer aus Dortmund und Umgebung gehört der Besuch bei Flic Flac an der Westfalenhalle bereits zur obligatorischen Festtagsplanung. Das ist eine Besucherauslastung von ca. 90% pro Vorstellung!

Wer eine klassische Show mit bunten Clowns und einem Circusdirektor in Frack und Zylinder erwartet, der sitzt bei Flic Flac definitiv im falschen Zelt. Auch in diesem "Winter" geht es im schwarz-gelben Showdome ordentlich zur Sache. Verrückte Ideen, Humor, Adrenalin und gekitzelte Nerven sorgen für eine einzigartige Show....es lohnt sich!

Flic Flac’s X-MAS Show - ein Highlight in Dortmund

Auf dem Flic Flac-Areal stehen insgesamt drei Zeltanlagen, Hauptzelt, Vorzelt, Backstage-Area - und alle im gelb-schwarzen Design, dem unübersehbaren Markenzeichen von Flic Flac. Nahezu 1300 Zuschauer finden auf gepolsterten Einzelstühlen Platz und genießen meist eine gute Sicht auf die Drehbühne mit ihren knapp zwölf Metern Durchmesser.

FlicFlac beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter aus 13 Nationen, ein Drittel davon als Artisten. Daneben gehören Bühnen-, Sound- und Lichtanlagentechniker sowie Verwaltungsangestellte zur Crew.