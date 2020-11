Wir möchten euch das Bündnis vorstellen. Das Bündnis “ Wohnen in NRW ” ist eine Initiative aus Mietern, die alle aus NRW kommen und dort wohnen. Ein Kooperationsprojekt vom „ Mieter Netzwerk Dortmund e.V. “ und der Mieter*innen-Initiative „ Widerstand gegen Mietenwahnsinn MG “

Uns, und Mieter Netzwerk Dortmund e. V. sowie der Initiative Widerstand gegen Mietenwahnsinn MG ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich Mieter*innen zusammenschließen, vernetzen, und sich verbünden um ihre Probleme gemeinsam Luft machen. Und so aufmerksam zu machen und vor alle Initiativen rund ums Thema Mieten und Wohnen, Wohnungspolitik in den verdienten Fokus zu rücken. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht!

Über das Bündnis

Die aktuelle Wohnungsmarkt-Thematik und deren Tücken sowie Nachteile betreffen auch uns. Themenfeld wird hier Wohnungspolitik, Vermieter*innen, Mieten, Wohnen sein. Das Ganze muss aber auch aus der Wohnungspolitischen Sichtweite betrachtet werden, mit dem nötigen Blickwinkel den Vor- und Nachteilen für Mieter*innen in mit klaren Forderungen versehen werden. Als kleine Familie oder als Großeltern, Rentner, Alleinstehende, Alleinerziehende oder Menschen mit Handicap, dass sich die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt nicht nur in Dortmund, Düsseldorf und Co. verschlechtert haben, sondern auch in anderen Städten von NRW.

Berichte, Blogposts der Mieter*innen

Hier fühlen sich Mieter*innen und Betroffene mit unterschiedlichen Erlebnissen verstanden. Durch eigene Berichte, Blogposts der Mieter*innen und Auflistungen von Forderungen in Sachen Wohnen, Mieten soll wachgerüttelt werden. Dort haben Betroffene die Möglichkeit sich wieder zu finden und durch Tipps seitens der Initiative aus der misslichen Lage auch sich selbst zu helfen. Man fühlt sich weniger allein mit Mehreren und damit wird gemeinsam gegen diese Wohnungspolitik gestärkt. Wenn die Politik schläft und die Mieter*innen im Dunkeln gelassen werden, muss öffentlicher Druck her.

Der Markt regelt das schon?

Heißt es doch immer wieder zu oft, doch das ist durch ewigen Winterschlaf in der Politik kaum bis gar nicht mehr machbar. Wohnen ist für viele in NRW nicht mehr bezahlbar. Mieten für Wohnungssuchende sind in Großstädten seit 2010 um bis zu teilweise 40 % gestiegen. Mieter*innen mit geringem Einkommen werden aus ihren Wohnvierteln verdrängt. Bestandsmieter*innen verlieren ihre Wohnung durch hohe Mietsteigerungen nach Modernisierung. Das lässt die Mieten explodieren, denn diese renditeorientierte Immobilienunternehmen, die haben an bezahlbaren Mieten kein Interesse. Sie sind aber Teil des Problems. Viele Menschen, insbesondere mit Migrationshintergrund, sind bei der Wohnungssuche Diskriminierungen ausgesetzt. Zwangsräumungen nehmen zu, sie kommen nicht mehr nur in Berlin zum Gebrauch. Und Renditeorientierte Vermieter*innen lassen Wohnungen verkommen. Gemeinwohlorientierter, mieterfreundlicher Wohnungsbau findet zu wenig statt. Der soziale Wohnungsbau krankt an der zeitlichen Begrenzung von Miet- und Belegungsbindung. Seit Jahren fallen mehr alte, aber sehr wichtige Sozialwohnungen aus der Bindung, mehr als Wohnungen gebaut werden.

Was also tun?

Mieter*innen in NRW stellen folgende Forderungen auf:

Effektive Hilfe für Mieter*innen

Realistische Wohnkosten bei Transferleistungsbezug

Für alle Menschen Zugang zu Wohnraum schaffen und sichern

Unterstützung bei Wohnungssuche / Wohnungslosigkeit

Errichtung von barrierefreien inklusiven rollstuhlgerechten Wohnungen

Spezielle Programme zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Bau von ausreichendem bezahlbarem Wohnraum für Auszubildende und Studierende

Lösungsorientierte Wohnkonzepte der Städte

Angemessener Wohnraum für alle

Mehr bezahlbarer Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum schaffen

Schaffung und Nutzung kommunaler Vorkaufsrechte

Intensiveres Vorgehen bei Problem Vermieter*innen, Stärkung der Wohnungsaufsicht

Mietpreisbegrenzung Verordnung

Kappungsgrenzen Verordnung

Abschaffung Modernisierungskosten (§559 BGB)

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Die Initiative stellt klare Forderungen für alle, bezahlbare Wohnungen für jeden zu schaffen. Die Liste ist lang, doch muss sie endlich sichtbar angegangen werden, wir werden laut und wünschen uns, dass sich in der Politik mehr bewegt.

Wir werden laut in NRW

Das Bündnis “Wohnen in NRW” möchte mehr Aufmerksamkeit auf die wirklichen Probleme der vielen Mieter*innen lenken, durch echte Menschen, durch echte Probleme, Fotos und Berichte aus dem echten Leben, welches tagtäglich Menschen in ihrem Alltag begleitet, nämlich dem Dach über dem Kopf. Liebe Politiker*innen, liebe Vermieter*innen, dies ist kein Luxusproblem, das ist echt, wir werden laut! Laut für bezahlbares und menschenwürdiges Wohnen.