Wie der Mieter Netzwerk Dortmund und auch der Mieterverein Dortmund heute Bekannt gegeben haben, stehen auch Termine fest mit aktuellen Themen.

Der Mieter Netzwerk Dortmund e.V. plant einmal im Monat im Raum Dortmund / Umgebung ein MieterInnen Themen-Treff für Dortmunder MieterInnen. Beide Vereine sind in Dortmund für MieterInnen im Einsatz. Und auch nicht mehr weg zu denken da Sie beide sehr Aufmerksam machen was in Dortmunder Immobilien falsch läuft, und so auch Aufklärung leisten. Aber auf unterschiedliche weisen im Kern,geht es den Vereinen um die Selbe Sache Mieterrechte und Wohnungssituation in Dortmund.

Der Mieter Netzwerk Dortmund schreibt dazu: Hier ist jeder von Ihnen recht herzlich willkommen und wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen.Wir werden bei diesen Treffen immer wieder Thematiken aufgreifen und eruieren, wo die Probleme am größten sind, dazu gehören auch Diskussionen über Themen, Wünsche und Verbesserungen. Hierbei ist es egal welcher Genossenschaft, Privatvermietung oder Hausverwaltung Sie angehören, Sie als Mieter/innen sind uns wichtig und so wollen wir mit Ihnen als Netzwerk uns verbinden und austauschen.



MieterInnen-Themen-Treff.

Diese werden immer in der Zeit von 18:15 bis ca. 20:00 Uhr stattfinden.

Die Veranstaltung ist Kostenlos.

Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig.

Mehr dazu Hier



Folgende Termine stehen schon fest:

„Mieterrechte bei Mieterhöhungen“



Zeit: Montag, 03. Februar 2020, 18.15 Uhr

Ort: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Referent: Rainer Stücker, Geschäftsführer, Mieterverein Dortmund

Sie haben eine Mieterhöhung erhalten? In dieser Veranstaltung erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Vermieter hat, die Miete zu erhöhen und welche Rechte Sie als Mieter/-in bei einer Mieterhöhung haben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Mieterrechte bei Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete (Mietspiegel).

„Mängel in der Mietwohnung“

Zeit: Montag, 02. März 2020, 18.15 Uhr

Ort: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe, Leiter Miet- und Wohnungsrecht beim Mieterverein Dortmund

Mängel in der Wohnung?, z.B. ein undichtes Fenster oder eine nicht richtig funktionierende Heizung? Auf dieser Veranstaltung können Sie sich über Mieterrechte bei Wohnungsmängeln informieren. Von der Mängelanzeige beim Vermieter über Möglichkeiten der Mietminderung bis zur Ersatzvornahme oder Instandsetzungsklage, wenn der Vermieter nicht reagiert.

„Situation und Entwicklungen auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt“



Zeit: Montag, 23. März 2020, 18.15 Uhr

Ort: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Referent: Tobias Scholz, wohnungspolitischer Sprecher beim Mieterverein Dortmund

Warum ist es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden eine preisgünstige Wohnung zu finden? Wie hat sich der Wohnungsmarkt in Dortmund entwickelt? Was unternimmt die Stadt Dortmund für bezahlbares Wohnen? Was können Mieterinnen und Mieter gegen steigende Mieten tun?

Als Veranstaltungsort sind die Geschäftsräume des Mietervereins genannt:

Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. Kampstr. 4 44137 Dortmund

info@mieterverein-dortmund.de

0231 / 557656-0



Quelle:

Mieterverein Dortmund

Mieter Netzwerk Dortmund

Dort gibt es das Plakat zum downloaden.