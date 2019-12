Häufig sind Betriebs­kos­ten­ab­rech­nungen des Vermieters mit einer Nachzahlung verbunden. Wir zeigen die häufigsten Rechnungs­fehler und erklären, wann und wie Mieter/innen dagegen vorgehen können. Aber klar ist dies ersetzt keine Rechtsberatung bei einem Fachanwalt oder einen Mieterverein.

Eine tolle Wohnung in guter Lage – und sogar erschwinglich. Dieses Glück dämpft sich manchmal Monate später erst: mit der Betriebs­kos­ten­ab­rechnung. Diese Kosten sollten eigentlich bereits in der Monats­miete enthalten sein, werden nicht selten aber relativ gering angesetzt. Eine satte Nachzahlung ist die Folge – und der Mietpreis steigt, nur eben umgelegt.

Welche Kosten Betriebskosten sind

Grundsätzlich gilt: Mieter müssen nur Betriebs­kosten zahlen, die auch im Mietvertrag vereinbart wurden. Daher kann sich ein Abgleich lohnen. Kosten für die folgenden Leistungen dürfen überhaupt nur in die Betriebs­kos­ten­rechnung aufge­nommen werden:

• Heizungs-, Wasser- und Warmwasserkosten,

• Kosten für einen Aufzug,

• Müllabfuhr, Straßenreinigung, Entwässerung,

• die Grundsteuer,

• die Beleuchtung,

• Schornsteinreinigung und Gartenpflege,

• Hauswart/Hausmeister,

• Antenne oder Kabelfernsehen,

• Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung

• Sach- und Haftpflichtversicherungen.

Wer also für andere Leistungen zahlen soll, generell Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung hat oder einfach genauer nachvollziehen will, wie es zu der geforderten Summe kommt, muss sich an den Vermieter wenden. Dabei muss diesem aber keinesfalls böse Absicht unterstellt werden – Fehler können sich auch aus Versehen einschleichen.

Häufige Fehler in Nebenkostenabrechnungen

1. Verwaltungskosten sind nie Betriebskosten, also muss der Mieter diese auch nicht zahlen. Hierzu gehören etwa Bankgebühren, das Porto, aber auch Telefonkosten oder jene für die Hausverwaltung.

2. Wartungskosten sollten genau angeschaut werden. Wartungsarbeiten wie jene am Fahrstuhl zählen zwar zu den Betriebskosten, doch verbergen sich hinter dem Begriff hin und wieder auch Reparaturkosten, für die der Vermieter alleine aufkommen muss. Eine Aufschlüsselung dieser Kosten kann verlangt werden.

3. Doppelberechnung ist etwa beim Hausmeister möglich. So zählen einzelne Arbeiten zu dessen Aufgaben (Treppenhausreinigung, Pflege des Hofs). Sollte hierfür ein externer Dienstleister beauftragt worden sein und wird er zusätzlich zum Hausmeister abgerechnet, kann man sich dagegen wehren.

4. Wohnungen werden anteilig berechnet. Sollten Wohnungen leer stehen, muss der Vermieter für die Betriebskosten in diesen vier Wänden aufkommen. Gleiches gilt natürlich auch, wenn der Vermieter selber eine Wohnung im Haus bewohnt.

5. Heizkosten als Spezialfall: Ein Großteil der Betriebskosten macht das Heizen aus.

Zu hohe Nebenkosten: Wie Mieter vorgehen sollten

1. Einjahresfrist zum Widerspruch

Zunächst muss die Frist zum Wider­spruch einge­halten werden, um überhaupt gegen Betriebs­kos­ten­rech­nungen vorzu­gehen. Der Vermieter darf die Betriebs­kos­ten­ab­rechnung innerhalb des Folge­jahres an den Mieter senden. Gleich­zeitig gilt: Der Mieter hat anschließend wiederum ein Jahr Zeit, um gegen womöglich zu hohe Betriebs­kosten vorzu­gehen. Dabei sei es nicht ausschlag­gebend, ob der fällige Betrag bereits an den Vermieter überwiesen worden sei „Eine Zahlung gilt hier keines­falls als Schuld­eingeständnis.“

2. Recht auf Einsicht in die Originalbelege

Ohne in die Origi­nal­belege zu blicken, kann ein Mieter schwer mögliche Fehler in der Rechnung nachweisen. Der Vermieter muss ihm aber Zugang zu diesen Belegen gewähren, sollte der Mieter Zweifel an der Richtigkeit haben. Das entschied vor wenigen Jahren das Amtsge­richt München (AZ.: 412 C 34593/08). Dabei ist es möglich, dass der Vermieter einen Teil in Kopie verschickt, die weiteren Unter­lagen aber zur Einsicht in seinen Räumlich­keiten bereit­stellt, wie das Amtsge­richt Wiesbaden entschied (AZ.: 93 C 3906/12). Diese kann der Mieter dann kopieren oder fotogra­fieren, etwa per Handy, und zu Hause nachprüfen.

3. Fachkundige Unterstützung – und zur Not der Gang vor Gericht



Hier weisen wir aber darauf hin, dass sich diese Mühe lohnen muss: „Wenn es sich um kleine Beträge handelt, geht die Kosten-Nutzen-Rechnung womöglich nicht auf. Denn die Belege sind oft schwer nachzu­voll­ziehen.“ Und dann braucht es meist fachkundige Unterstützung in Form von einem Rechtsanwalt oder Mieterverein. Sollte sich der Vermieter weigern, von Zahlungs­for­de­rungen seiner­seits zurückzuweichen, bleibt schließlich noch der Gang vor Gericht.

Für die Folgejahre: Anpassungen der Betriebskosten durch den Vermieter

Sollten Betriebs­kosten nachzu­zahlen sein – und sind diese korrekt aufgeführt – kommt es häufig vor, dass Vermieter für das Folgejahr diese Zahlen als Grundlage nehmen, um den monat­lichen Abschlag zu erhöhen.

Das hat den Vorteil, dass nicht auf einmal ein ganzer Schwung Geld überwiesen werden muss, sondern sich die Summe auf zwölf Monate verteilt. Und auch Mieter/innen können den Vermieter um diesen Schritt bitten, sollte dieser ihn nicht von sich aus ergreifen.

Fehler in der Betriebskostenabrechnung? – Widerspruch einlegen!



Warum gegen die Betriebskostenabrechnung Widerspruch einlegen? Dabei Hilft ein Anwalt oder der örtliche Mieterverein oder Mieterbund. Bei der jährlichen Abrechnung der Nebenkosten können sich viele Fehler einschleichen.

Dabei unterscheidet man formelle und materielle Fehler. Erhält der Mieter eine Abrechnung über einen falschen Abrechnungszeitraum, oder kommt die Betriebskostenabrechnung zu spät beim Mieter an, können diese formellen Fehler unter Umständen bedeuten, dass der Mieter die geforderte Nachzahlung nicht leisten muss.

Ist die Abrechnung der Form nach richtig, enthält aber materielle Fehler, muss der Mieter eine Nachzahlung gegebenenfalls begleichen. Ob die Nachzahlung möglicherweise geringer ausfällt, als ursprünglich gefordert, hängt davon ab, was bei der Neuberechnung der Betriebskostenabrechnung herauskommt.

Mögliche materielle Fehler sind die falsche Angabe der Wohnfläche, oder die Abrechnung von mietvertraglich nicht vereinbarten Nebenkosten.

Folgen des Widerspruchs gegen die Betriebskostenabrechnung



Gegen die Betriebskostenabrechnung Widerspruch einzulegen führt zu keinem Nachteil für den Mieter. Kommt bei der Neuberechnung der Nebenkosten eine höhere Nachforderung heraus, als der Betrag, den der Vermieter ursprünglich gefordert hat, dann braucht der Mieter lediglich den niedrigeren Betrag bezahlen. Fällt die Abrechnung beim zweiten Mal geringer aus, muss der Mieter auch in diesem Fall nur die günstigere Summe leisten.

Quelle: Webseite Mieter Netzwerk Dortmund e.V.