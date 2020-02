Erst war es ein Brand, der den Mieter/innen der Schützenstraße 227 zu schaffen machte, dann werden Mieter/innen Hängenlassen, schikaniert, ausgelacht und zu guter Letzt auch noch gekündigt. Sowas ist in Dortmund möglich, das macht einen Sauer und das nicht zum erste Mal bei Ristow. Am 6.11.2018 kam es zu einem Kellerbrand in der Schützenstraße 227 mit 18 Mietwohnungen, in der Dortmunder Nordstadt. Die Umstände hatten bei dem Mieter/innen des Hauses für Spekulationen gesorgt. Die Polizei geht mittlerweile von einer fahrlässige Brandstiftung aus, bedingt, begünstigt durch eine Dauer offen stehenden Haustür, (Aufgrund von Defekten Rahmen, und Schließwerk) und der nicht Beseitigung des Sperrmülls im Keller des Hauses, durch die Eigentümer und Hausverwaltung Peter Ristow.

Am Samstag, dem 09.11.2019 meldeten sich gleich mehrere Mieter/innen beim Mieter Netzwerk Dortmund e.V. mit dem Hinweis „Wir sollten uns doch mal die Immobilien der Hausverwaltung Peter Ristow genauer Anschauen“ sagte uns Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.damals in einem Gespräch mit ihm. Der Name der Hausverwaltung ist dem Vorsitzenden vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V. bestens bekannt, er selbst gab an dort in der Vergangenheit gewohnt zu haben, in verschiedenen Immobilien dieser Verwaltung. Wir wurden von der Hausgemeinschaft herzlich eingeladen. Sagt Marco Krieg

Neuer Ärger zu lasten der Mieter/innen

Aktuell erreichte uns der Hinweis, der das einer Mietpartei gekündigt wurde wegen angeblicher baulicher Veränderungen in deren Wohnung, die dieser getätigt haben soll. Das verrückte daran ist, er soll 2 zusätzliche Leitungen für Strom vom Hausflur zu seiner Wohnung verlegt haben in den Stromkasten. Laut der Hausverwaltung Ristow und deren Anwalt in die Küche, der Wohnungsstromkasten liegt allerdings nicht in der Küche, sondern im Wohnungsflurbereich. Dies ist doch schon ein unterschied daraus könnte man jetzt schließen, dass die Hausverwaltung Ristow scheinbar nicht mal selbst weis wo, was in deren Immobilie ist. Oder wie diese aufgebaut sind. Fakt ist aber man kann so nicht handeln wir haben dazu mit jemandem gesprochen der die Mieter/innen vor Ort unterstützt.

Dieser Fall ist uns bekannt, dies ist schlicht weg ein versuch “lästige” Mieter loszuwerden, denn diese wehren sich ja, damit kann aktuell und konnte in der Vergangenheit die Hausverwaltung nicht wirklich umgehen. Bei unserer Ortsbegehung war dies schon in diesem Zustand gewesen. Der Mieter ist nicht mal Elektriker das er diese Arbeiten einfach machen könnte, dazu sind es die beiden einzigen Leitungen die, die Wohnung mit Strom versorgen. Ohne diese hat der Mieter keinen Strom. Wir haben dem Mieter geraten sich jetzt einen Fachanwalt zu nehmen. Sagt Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Der Dortmunder Wohnungsmarkt



Lässt für viele Mieter/innen keinen Umzug zu, obwohl sie es gerne würden. Da es schlichtweg an bezahlbaren Wohnraum fehlt in Dortmund. Hinzu kommt, dass die Hausverwaltung Ristow bevorzugt Leistungsempfänger nimmt und auf die Schufa verzichtet. Die ist natürlich vorteilhaft bei negativer Schufa des Mieters, jedoch berechtigt dies keine Hausverwaltung, Vermieter dazu, dass seine Mieter/innen sich mit diesen massiven Mängeln, oder Schikanen abfinden müssen.

Mieter/innen haben Angst was zu sagen

Angst vor Erniedrigungen, Diskriminierung oder Einschüchterungsversuchen, Bedrohung Versuchen, oder gekündigt zu werden. Wenn die Methoden und Mängel öffentlich gemacht werden, "Deshalb sind wir da, und werden wir kontaktiert, und täglich werden es neue Geschichten und mehr Mieter/innen, aus verschiedenen ecken von Dortmund, den mit unserer Unterstützung trauen sich die Mieter/innen auch was zu sagen. Als Mieter/innen hat man dort scheinbar einfach angst. Was der Aktuelle neue fall, ja aufzeigt. Sagt Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Firmen Hintergründe

Die Firma Peter Ristow Verwaltungsgesellschaft mbH diese ist dem Vorsitzenden des Mieter Netzwerk Dortmund e.V. bekannt. Die Firma ist aber seid dem 11.07.2017 nicht mehr aktiv, weitere Firmen Peter Ristow Haustechnik und Sanierung GmbH & Co. KG (vormals: Peter Ristow Haustechnik OHG) seid dem 02.02.2018 ebenfalls nicht mehr aktiv. (Liquidation) Laut Handelsregisterauszug. Stattdessen ist jetzt die Catharina Ristow Hausverwaltung für 71 Immobilien verantwortlich, mit Sitz in Dortmund Marten aktiv zuständig für (Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen)

