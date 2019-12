Mieter/innen werden von Seiten der Ristow Hausverwaltung im Stich gelassen. Der Mieter Netzwerk Dortmund e.V. schreibt dazu: Wir haben uns (ohne genaue Adressen zu nennen) , mehrere Häuser in der Innenstadt Nord, Innenstadt, Kirchhörde, Eving, Kirchlinde, Marten, weitere folgen noch so der Verein angesehen haben nach Hinweisen aus mittlerweile 15 Immobilien von Mieter/innen, und so ziemlich allen Häusern die uns als Hinweis gegeben wurden, fallen durch ihre miserable nicht Instandhaltung auf. Teilweise sind vergangene Brandschäden nur nicht fachgerecht über malt worden.

Über die Stromleitungen wollen wir lieber Garnichts erst sagen. Hinzu kommen massive Probleme wie Müll, Sperrmüll in den Hausfluren, als auch in den Kellerräumen, dies kann durchaus zum echtem Problem werden im falle eines Brandes. Nicht zu übersehen sind auch unbeliebte Mitbewohner wie Ratten.

Viele Mieter/innen zeigten uns Ihre Wohnungen.

Wir haben viele Einblicke bekommen, in Wohnungen und sind mit der Aufnahme der Sachen auch noch nicht fertig. Was aber sofort auffiel, ist das alle Wohnungen, in denen wir drin waren sehr stark nach Rauch vom Feuer riechen und teilweise verrußt waren. Aber hier schon mal einen zwischen stand, um das Problem mal zu verdeutlichen. Es handelt sich hierbei um eine Auflistung aus den Wohnungen, die wir bisher gesehen haben. Was wir alles via Bilder Dokumentieren konnten. Ein paar der vielen Bilder werden Sie in unserem Bericht sehen.

Die Liste der Probleme wird immer Länger

Wohnungstüren kaputt,

Brandschäden nicht Fachgerecht Beseitigt Wohnungen/ Hausflure

schimmel an Wänden, mit Holzplatten verkleidet,

sehr veraltete Stromleitungen in Wohnungen,

keine FI Schalter im Sicherungskasten der Wohnungen, Strom Schwankungen in den Wohnungen

Kaputte, Undichte, oder Defekte Fenster,

nicht verputze Stromleitungen,

notdürftig geflickte Abwasser Rohre,

offene Stromleitungen hinter Heizkörper

sehr alte Sanitäranlagen, und Wartungsstaus

schwarzer Schimmel, / Wasserschäden, feuchte Wände,

Mieter/innen haben Angst was zu sagen bei Behörden.



Angst vor Erniedrigungen, Diskriminierung oder Einschüchterungsversuchen, Bedrohung Versuchen wenn die Methoden und Mängel öffentlich gemacht werden, "Deshalb werden wir kontaktiert, und Täglich werden es mehr Mieter/innen, den mit unserer Unterstützung trauen sie sich die Mieter/innen auch was zu sagen. Als Mieter/innen hat man dort scheinbar einfach angst. Sowie es z.b. in der Schützenstraße 227 auch war. Zuletzt wurde sich dort lautstark durchs Treppenhaus über die Mieter/innen lustig gemacht, und Sie schikaniert von Mitarbeiter/innen der Hausverwaltung wir konnten dies Live mit Hören." sagt der Vorsitzende Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Bauordnungsamt und der Wohnungsaufsichtsamt

In einigen Fällen werden wir der Mieter Netzwerk Dortmund e.V. das Jobcenter aufmerksam machen und dazu auch den Kontakt, zum Bauordnungsamt und der Wohnungsaufsicht aufnehmen. Denn es ergibt sich an sehr vielen Immobilien durchaus Gefahrenpotenzial durch die u.a. oben genannten Fakten.

Der Dortmunder Wohnungsmarkt lässt für viele Mieter/innen keinen Umzug zu.

Hinzu kommt, dass die Hausverwaltung bevorzugt Leistungsempfänger nimmt und auf die Schufa schlichtweg verzichtet. Die ist natürlich vorteilhaft bei negativer Schufa des Mieters, jedoch berechtigt dies keine Hausverwaltung /Vermieter /Immobilieninhaber dazu, dass seine Mieter/innen sich mit diesen massiven Mängeln abfinden müssen.

Firmen Hintergründe

Die Firma Peter Ristow Verwaltungsgesellschaft mbH diese ist dem Vorsitzenden des Mieter Netzwerk Dortmund e.V. bekannt. Die Firma ist aber seid dem 11.07.2017 nicht mehr aktiv, weitere Firmen Peter Ristow Haustechnik und Sanierung GmbH & Co. KG (vormals: Peter Ristow Haustechnik OHG) seid dem 02.02.2018 ebenfalls nicht mehr aktiv. (Liquidation) Laut Handelsregisterauszug. Stattdessen ist jetzt die Catharina Ristow Hausverwaltung für 71 Immobilien verantwortlich, mit Sitz in Dortmund Marten aktiv zuständig für ( Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen )

Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund äußert dazu:



Das erstmal wirkende Ignorante Verhalten von seiten der Hausverwaltung ist uns nichts unbekanntes, uns macht aber die Erniedrigungen, Diskriminierung oder Einschüchterungsversuchen, gegenüber Mieter/innen große Sorge. Die vielen Betroffenen Mieter/innen wünschen sich von den Eigentümern der Immobilien ein rasches Handeln, und vorallem Respekt und die Beseitigung der Missstände in den Immobilien in Dortmund und Umgebung. Wir werden die Mieter/innen dabei weiter aktiv unterstützen, dass deren berechtigten Forderungen nicht ins Leere verlaufen. Und dazu uns auch in 2020 genauer mit den Immobilien weiter auseinandersetzen, ein Anfang ist gemacht.

Text von www.mieternetzwerk-do.de bereitgestellt für Kontakt Anfragen von Betroffenen bitte direkt an den Verein wenden.