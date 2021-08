Faltenbehandlung mit Botox bei Dr. med. Özcan Güler in der Medisort Clinic – Nachhaltig junge, schöne und glatte Haut

Glatte Haut, die elastisch und faltenfrei ist, zählt heute zum gängigen Schönheitsideal. Gleichzeitig ist sie ein Zeichen von Jugendlichkeit und somit für viele Menschen, Männer wie Frauen, erstrebenswert. Dabei ist es nur natürlich, dass die Haut nicht ewig straff und frisch bleibt. Neben der natürlichen Hautalterung, die bereits ab dem 20. Lebensjahr einsetzen kann, tragen auch verschiedene Verhaltensweisen, Lebensstile und Umweltfaktoren zur Bildung von Fältchen, Falten und Furchen bei.

Um diese optische Alterung der Haut effektiv zu verlangsamen, sind allerdings nicht unbedingt umfangreiche Schönheitsoperationen notwendig. Gute Ergebnisse lassen sich bereits mit minimalinvasiven Eingriffen erzielen, erklärt Dr. med. Özcan Güler, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Leiter der Medisort Clinic in Dortmund. Zu diesen Eingriffen zählt auch die Faltenbehandlung mit Botox, eine der populärsten Schönheitsbehandlungen weltweit. Rund 380.000 Frauen und Männer in Deutschland haben laut Statistik im Jahr 2019 eine Botox Unterspritzung erhalten – kein Wunder, gilt die Behandlung doch als eine der schnellsten, sichersten und effizientesten Methoden der Faltenbehandlung.

Faltenbehandlung mit Botox in der Medisort Clinic: Botulinumtoxin wirkt effektiv gegen Alterserscheinungen der Haut



„Da die Hautschicht der Augenpartie im Gesicht besonders dünn und empfindlich ist, kommt es dort schneller zur Faltenbildung.“, so Dr. med. Özcan Güler. Schädliche Einflüsse wie Stress, Schlafmangel, starke Sonneneinstrahlung sowie Nikotin und Alkohol können die Bildung von Falten zusätzlich beschleunigen. Um dem erfolgreich entgegenzuwirken, lohnen sich schonende Eingriffe wie die Faltenunterspritzung mit Botulinumtoxin. Ebenfalls lässt sich die Behandlung präventiv anwenden, damit größere bzw. tiefere Falten erst gar nicht entstehen und die Haut dauerhaft jung und straff bleibt.

Eine Botox-Behandlung läuft schnell und völlig unkompliziert ab. Nur rund zehn Minuten sind notwendig, um monatelang eine ebenmäßig schöne und glatte Haut genießen zu können. Während der Faltenunterspritzung wird Botox in die festgelegten Hautpartien injiziert und verhindert dort die Verbindung von Nervenenden und Muskeln. Dies führt dazu, dass sich die Gesichtsmuskeln in diesem Areal entspannen und Hautfalten geglättet werden – oder sogar vollständig verschwinden. Besonders effektiv erweist sich Botulinumtoxin bei Stirn- und Zornesfalten, Krähenfüßen und weiteren Falten im oberen Gesichtsbereich. Nach etwa 24 bis 48 Stunden entfaltet sich die erste Wirkung des Produkts, das Endresultat ist nach etwa zwei Wochen zu sehen und hält in der Regel 3 bis 5 Monate lang.

Botox-Faltenbehandlung in Dortmund – Dr. med. Özcan Güler setzt auf natürliche Resultate



Mittlerweile ist Botox eines der am besten erforschten Medikamente der Welt und gewährleistet sichere, schmerz- und risikoarme Behandlungen im Bereich der ästhetischen Verjüngung. Lange hat sich dabei jedoch die Annahme gehalten, dass eine Botox-Unterspritzung Bewegungen im Gesicht verhindert und zu unnatürlichen Resultaten führt. Diesen Befürchtungen tritt Dr. Güler klar entgegen: „In der Medisort Clinic nutzen wir ausschließlich das Markenprodukt Vistabel des renommierten Herstellers Allergan. Außerdem ist es uns wichtig, durch geringe und exakt platzierte Injektionen für ein natürliches Aussehen und weiche Konturen zu sorgen.“

Dr. med. Özcan Güler bietet in der Medisort Clinic Dortmund ein breites Spektrum an minimalinvasiven Eingriffen an – darunter auch die Faltenbehandlung mit Botox. Sie mindert feine Falten im Gesicht, am Hals oder im Dekolleté und verhindert ihre Neubildung über mehrere Monate. Patienten mit tieferen Falten können ergänzend oder alternativ auf eine Behandlung mit sogenannten Dermafillern wie Hyaluronsäure setzen. Diese polstern die Falten von innen heraus auf und verhelfen auch bei starken Alterungserscheinungen zu einem ganzheitlich glatten und frischen Hautbild.

Die Faltenbehandlung mit Botox ist und bleibt zu Recht eine der beliebtesten nicht-chirurgischen Schönheitsoperationen. Als minimalinvasiver Eingriff bietet sie Patienten zahlreiche Vorteile bei geringen Risiken und Nebenwirkungen – gerade dann, wenn sie von einem erfahrenen Facharzt durchgeführt wird, bestätigt Dr. Güler der Medisort Clinic.