Das Hochhaus war im September 2017 kurzfristig geräumt worden. Die Stadt hatte dies mit gravierenden Mängeln beim Brandschutz begründet. Für die Mieter/innen bestehe „akute Gefahr für Leib und Leben.“ Durch die bestehende Gefahr für die Mieter/innen – und unter dem Eindruck des Brandes im Londoner Greenfell Tower mit über 70 Toten im Juni 2017 – ordnete die Stadtverwaltung der Stadt Dortmund Ende September 2017 die sofortige Evakuierung der rund 412 Wohneinheiten des Hannibal II-Komplexes an.

Dies war für die seinerzeit 753 Mieter/innen und Bewohner/innen ein Desaster – mussten sie doch innerhalb kürzester Zeit ihre Haushalte auflösen und eine neue Bleibe finden und das nicht nur vorübergehend,dies war von vornherein klar.

Erst wenn der Eigentümer die Mängel behoben habe, könne das Haus wieder bezogen werden. Gegen die Räumungsanordnung und die ihm in Rechnung gestellten 780 000 Euro ist die Objektgesellschaft gerichtlich vorgegangen. Das zuständige Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen hat jedoch noch keine Entscheidung gefällt.

Der überwiegende Teil der Mieter/innen solle aber inzwischen neue Wohnungen gefunden haben.

16 Haushalte, insgesamt 50 Menschen leben jedoch immer noch in Not-Wohnungen, die ihnen die Stadt nach der kurzfristigen Räumung zur Verfügung gestellt hatte

Verfall aus der Nähe

Aus der Ferne betrachtet, sieht es aus, als sei alles in bester Ordnung am Vogelpothsweg 12 bis 26 in Dortmund-Dorstfeld. Der Mieter Netzwerk Dortmund e.V. ist Regelmäßig vor Ort. Auf den Verein wirkt es auf den ersten Blick in Ordnung und bewohnt. Man sieht aufgespannte Sonnenschirme, vereinzelte im Wind und in der Sonne flatternde, ordentlich auf der Wäschespinne aufgehangene Kleidungsstücke und zahllose Parabolantennen auf den Balkonen erwecken den Eindruck, die Mieter/innen seien nur mal kurz zum Brötchen holen oder zum einkaufen unterwegs.

Doch der erste Eindruck trügt.

Um so mehr man sich dem Gebäudekomplex des Hannibal II nähert, um so trauriger und offensichtlicher werden die fatalen Folgen des Leerstands. Tauben, Ratten und verwachsene Spielplätze selbst die Wege wachsen zu, überall Beschädigungen. An der rund 28.000 Quadratmeter umfassenden Wohnimmobilie. Während die Stadt Dortmund weiter Machtspielchen treibt, bleibt den Mieter/innen nichts anderes übrig, als den langsamen Verfall ihres ehemaligen Zuhause wohl oder übel mit anzuschauen. Ihnen sind die Hände gebunden, während sich für zwielichtige Gestalten Türen öffnen.

Ohne ganztägigen Wachschutz nutzen sie die günstige Gelegenheit und bedienen sich an dem, was die Mieter/innen zurücklassen mussten oder zerstören in blinder Einfältigkeit wahllos Inventar und Bausubstanz.

Die Objektgesellschaft



Mehr als zwei Jahre nach der Räumung des Hochhauskomplex Hannibal ringen Stadt und Eigentümer weiter um eine baldige Sanierung des leerstehenden Wohnriesen. Ursprünglich war der Eigentümer davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 wieder Mieter einziehen können. Tatsächlich hat die Stadt bislang noch keine Baugenehmigung erteilt.

„Die Objektgesellschaft, der der Hochhauskomplex gehört und deren Wohnungen vom Gebäudeverwalter Allsites Property Management betreut werden, (vormals Intown) teilte öffentlich mit “den Hannibal II zeitnah zu reaktivieren und dem Dortmunder Wohnungsmarkt zuzuführen”. Das Haus wieder in Betrieb zu nehmen, würde zu einer spürbaren Entlastung des angespannten Dortmunder Wohnungsmarktes beitragen, so der Sprecher von Allsites.

„Unbürokratische Hilfe“... ein Luftschloss?!

Tatsächlich hatte Dortmunds OB Ulrich Sierau allen Betroffenen „unbürokratische Hilfe“ versprochen, u. a. für Hausrat, Renovierung, Umzug und Kaution. Viele Mieter/innen leben gegen Zahlung einer Benutzungsgebühr der Not-Wohnung, darüber regen sich zurecht einige Mieter/innen auf. Denn die Räumung des Gebäudes 2017 war nicht die Schuld der Mieter/innen, sondern heute betrachtet eine Hauruck-Aktion ohne Planung von der Stadt Dortmund.

Beispielstadt Dortmund lässt Mieter/innen hängen.

Seit März 2018 lebt die Ex-Hannibal-Bewohnerin in einer städtischen Wohnung.Ihre Witwenrente reicht für einen Umzug nicht aus. „Deshalb habe ich gleich beim Sozialamt einen Antrag gestellt, habe auch einen Kostenvoranschlag nachgereicht.“ Rund 3000 Euro würde es kosten, die Möbel aus dem Hannibal herauszuholen. Seitdem sei nichts mehr passiert. Deshalb hat die Mieterin nun Klage gegen die Stadt Dortmund vor dem Sozialgericht eingereicht – wegen „Untätigkeit bei der Entscheidung über finanzielle Nothilfe“. Gegenüber BILD wollte sich die Stadt Dortmund mit Verweis „auf das laufende Verfahren“ nicht äußern.

„Untätigkeit bei der Entscheidung über finanzielle Nothilfe“

Für uns dem Mieter Netzwerk Dortmund e.V. auch kein unbekanntes Verhalten der Stadt, denn Fakt ist: Man kann nicht große Versprechen und Zusagen geben und dann Untätigkeit beweisen. Die Stadt Dortmund muss Hilfezusagen einhalten. Die Hilfen endeten ab dem Zeitpunkt leider von Seiten der Stadt Dortmund, wo der Eigentümer des Hannibals in Dortmund Dorstfeld gegen Stadt Dortmund vor Gericht gegangen ist. Es geht um "Verhältnismäßigkeit der Räumung" und sehr viel Geld.

Bis Dato wurden ab dem Zeitpunkt die Mieter/innen im Stich gelassen.Es hat sich keiner mehr zuständig gefühlt zu helfen. Von Seiten des Sozialamt, Stadt Dortmund u.a.. Mieter/innen sind von a nach b geschickt worden und am Ende standen sie mit nichts da... Das ist Tatsache und die Stadt ruht sich seither aus und hilft weiterhin nicht.

Bilder u. Text vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.