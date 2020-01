Dortmund Brackel / Ordalweg / die Pressemitteilung 23.01.2020 des Mieter Netzwerk Dortmund e.V.



Eine Wohnanlage in Dortmund Brackel, Ordalweg, Geleitstraße, Richtsteig, mit 150 Wohneinheiten, in welcher in der Vergangenheit vieles schon nicht richtig lief. Ich haben schon öfters was zu den beiden Firmen geschrieben. Immer wieder tauchen fragwürdige dinge auf.

Der Eigentümer der Wohnanlage ist die faktum-b Real estate GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt diese wird aber von der Hausverwaltung Mon-Real GmbH aus Düsseldorf verwaltet. Es wurden dort in der Wohnanlage in Dortmund schon einige Bäder umgebaut, mit Zustimmung der Verwaltung, von Badewanne zur Dusche barrierefrei für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, ist es immens wichtig Hilfen im Haushalt zu haben, dazu gehört vor allem auch das Bad, nach einem Antrag und Kostenzusagen durch Pflegeversicherungen, nach Vorlage zweier Kostenvoranschläge einer 3905,58 Euro und einer in Höhe von 4200,00 Euro. (Dem Mieter Netzwerk Dortmund Liegen diese vor)

Es wäre alles perfekt gewesen, für den 76 Jährige Mieter im Ordalweg. Nur scheinbar findet das die Hausverwaltung Mon-Real GmbH aus Düsseldorf und die Eigentümer die faktum-b Real estate GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt das nicht in Ordnung, jedenfalls kommt keine Bewegung in diese Angelegenheit.

Da Sie den 76 Jährige Mieter und seinen Töchtern seit mehr als 1 Jahren diesen Weg blockieren, trotz Kostenübernahme der Pflegeversicherung barrierefrei Wohnen zu können, und zu Dürfen. "Dieser Mieter ist nachweislich aus gesundheitlichen Gründen aber darauf angewiesen." Jetzt noch mehr wie vor einem 1 Jahr da der Mieter aktuell wegen eines Sturzes im Krankenhaus liegt. Ein Umbau des Bades ist somit noch nötiger.

Hausverwaltung Mon-Real GmbH stellt sich Quer.

Stattdessen werden ausreden und Gründe genannt, die für das Mieter Netzwerk Dortmund e.V. und weiterer Vereine aus Dortmund nicht mehr haltbar und hinnehmbar sind, für den 76 Jährige Mieter. Aussagen der Hausverwaltung sind laut Töchter des Mieters "Bezahlen Sie die Betriebskostenabrechnungen dann reden wir weiter" was der 76 Jährige Mieter darauf tat, in Hoffnung so die Zustimmung zu erhalten zum Umbau des Bades. Leider ist keine Zustimmung gekommen. Stattdessen trifft, die Hausverwaltung Aussagen wie "wir warten auf Antworten der Eigentümer, nach 3 Monaten immer noch keine Zusage des Eigentümers."

Dann wollte die Hausverwaltung auf einmal das ganze Bad machen lassen.

Dann wollte die Hausverwaltung Mon-Real GmbH den Umbau plötzlich auch noch selber machen lassen, 3 Wochen soll der Mieter dann auf ein funktionierendes Bad warten. Dazu schickte die Mon-Real GmbH 2 weitere Firmen vor Ort, um sich so einen Kostenvoranschlag einzuholen. Dieser liegt bei ca. 7100 Euro ende offen, da einige posten noch gar nicht berechnet wurden, und auch posten fehlen. Und von Barrierefreiheit kein Wort erwähnt wird. (Uns dem Mieter Netzwerk Dortmund Liegt dieser vor)

Laut so heißt es in einem Statement der Mon-Real GmbH gegenüber Ruhr24 : "Die Maßnahme hat für Herrn B. selbstverständlich keine Mieterhöhung zur Folge. Weiter im persönlichen Gespräch mit RUHR24 wird eine Sprecherin des Verwalters der Mon-Real GmbH sogar noch deutlicher: "Wir haben doch nichts davon, einem Mieter, der auf ein barrierefreies Bad angewiesen ist, Knüppel zwischen die Beine zu werfen." Der Letzte Satz ist schon etwas dreist von der Sprecherin der Mon-Real GmbH.

Aber der größte Haken daran, die Aussagen der Hausverwaltung Mon-Real GmbH sind, laut Töchter des Mieters "Sie müssen dafür aber eine Mieterhöhung zustimmen" Da dies ja eine Modernisierung wäre. Dies verneinte der 76 Jährige Mieter zurecht, da es ja zwei Angebote gab, und Kostenvoranschläge die genau die bewilligte Summe der Pflegeversicherung abdeckte, und die nur Nötigen Arbeiten zur Barrierefreiheit erbracht hätten. Der Hausverwaltung waren diese völlig egal, den diese will den Umbau nur nach Ihrem Kostenvoranschlag komplett machen zum Nachteil des Mieters aufgrund der danach erfolgten teuren Miete.

Von Mon-Real angebotener Deal bisher nicht schriftlich schreibt Ruhr24.

Perfekt!" - Könnte man jetzt denken. Doch genau hier fängt es für die Mitstreiter des betagten Mieters an, kritisch zu werden. "Auf unserer Seite glaubt keiner daran, dass Mon-Real einfach knapp 4000 Euro verschenkt", so Marco Krieg. Er vermutet, dass die Kosten im Nachhinei n auf den Mieter umgelegt würden, in Form einer Mieterhöhung

Quelle: Ruhr24 vom Bericht Vermieter unter Beschuss Ärger um Badewanne: Dortmunder Familie mit Kräften am Ende - "das ist pure Schickane"



Aus der Pressemitteilung

Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V. :

Wir finden das Verhalten der Hausverwaltung Mon-Real GmbH nicht mehr tragbar und nicht mehr annehmbar. Den ein Mensch hat das Recht zu wohnen, dazu zählt auch die Barrierefreiheit für Menschen mit gesundheitlichen Problemen und Erkrankungen oder Einschränkungen. Wir fordern beide Firmen den Eigentümer und die Hausverwaltung auf, diese Zustimmung zum Umbau zu erteilen ohne weitere Schikanen zum Nachteil des Mieters. Wir haben am 22.01.2020 eine Vor-Ort Besichtigung gehabt da der Mieter den Weg nicht allein gehen sollte und Hilfe von außen braucht. Da beide Firmen sich ja keinen Meter bewegen, konstruktiv bewegen.

Text Zitate Ruhr24 / Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Bilder: Mieter Netzwerk Dormund e.V.