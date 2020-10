Düsseldorf / Dortmund am 17.10.2020 war Tag der offenen Tür bei der belvona GmbH, im Fredenbaum Carre in der Dortmunder Nordstadt dieses Gebäude wurde bis vor ca. 3 Monaten von der Altro Mondo GmbH verwaltet. Der Verein Mieter Netzwerk Dortmund schreibt dazu auf seiner Webseite:

Wir waren vor Ort, Ersteinmal als Beobachter von außen, haben die Zeit genutzt mit Mieter*innen ins Gespräch zu kommen. Dazu später mehr im Text.

Was direkt aufgefallen war, war unsere Anwesenheit, welche für wildes Treiben und Aufsehen via Telefon gesorgt hat. Die plötzlich wachsenden Blumenkübel, welche wie Pilze aus dem Boden schossen, in diesem Fall direkt vor den Haustüren, aus 2 wurden 4 und binnen eine halbe Stunde nach unserer Ankunft kamen immer mehr hinzu durch die bemühten Mitarbeiter. Als wäre diese blumige Atmosphäre nicht genug, nein man filmte vermeintlich “heimlich” unsere Anwesenheit, was uns nur wenig beeindruckt hat.

Luxus aber mit Schattenseiten

Wir haben neben der Teilnahme am Tag der offenen Tür auch viele verschiedene Gespräche mit Mieter*innen im Fredenbaum Carre geführt. So kam es zu folgender Situation, dass wir ein Bild machten, wo die Blumenkübel auf der Weberstr.Vor eine der Haustüren standen und jemand an uns vorbeiging und sagte: „Sehr schöne Blumenkübel, ich hätte aber gerne endlich eine Gastherme“

belvona bietet Luxus, während eine Straße weiter Mieter*innen seit einem Jahr ohne Gastherme wohnen müssen, andere Wohnungen sind ganz ohne Gaszähler, somit auch ohne Warmwasser oder Heizung von der DSW21(Dem örtliche Versorgung für Dortmund) aus Sicherheitsgründen ausgebaut worden. Man von seiten der belvona den Mieter*innen die Satellitenschüsseln ohne Vorankündigungen abgebaut hat, und für kein Ersatz gesorgt hat.

Andere Mieter/innen haben keine heilen Fenster oder fehlende im Hause. Und wieder andere haben offen liegende Stromleitungen, welche nicht verputzt sind. Weitere kämpfen mit alten und neuen Wasserschäden und Schimmel.



Die belvona GmbH schickt ihre Rechtsanwälte los gegen die eigenen Mieter*innen -wegen Facebook Kommentare

Die anfängliche Begeisterung, dass sich echt was tut, hat bei den Mieter*innen deutlich nachgelassen, da „Es tut sich was“ für viele von ihnen keine substantielle Verbesserung gebracht hat.

Tag der offenen Tür

Wir führten ein Gespräch mit einer belvona Mitarbeiterin vor dem betroffenen Haus der Kleistrasse 3, in dem sich die benannten Wohnungen befanden. Sie war augenscheinlich bestens informiert über das Konzept der belvona GmbH.Allerdings nicht über die tatsächlichen Zahlen und Fakten, so wie Informationen, welche das Umfeld, sowie das Fredenbaum Carre angehen. Sie gab die Information von 244 Wohnungen heraus, welche das Carre umfassen solle, tatsächlich handelt es sich jedoch um 144 Wohnungen im Objekt.

belvona wirbt kurz nach dem Tag der Offenen Tür im Fredenbaum Carre, mit Zitat: “belvona-kennenlern-Weihnachtsbonus 3 Monate mietfrei wohnen + 500€ Weihnachtsgeld in bar bei Unterschrift des Mietvertrages.” weiter heißt es dort: “Wir möchten, dass auch Sie unseren neuen belvona-Luxus-Standard kennen und schätzen lernen. Werden auch Sie ein begeisterter belvona Mieter. Hierfür haben wir diese auf die nächsten 100 Mietvertragsabschlüsse limitierte Weihnachts-Kennenlern-Aktion ausgelegt. Sichern Sie sich jetzt eine der ersten 100 begehrten und limitierten Luxus-Wohnungen.” Nachzulesen hier .

Dieses Angebot kommt nicht nur im Fredenbaum Carre vor, sondern auch an anderen Standorten der belvona.

Mieter*innen machten uns auch darauf aufmerksam das die Altro Mondo GmbH damals mit identischer art geworben haben z.b. mit 8 Monate Mietfrei u.a. in Kamen Blumenstraße. Schreibt der Verein weiter.

Zwei Klassen Wohnen in Dortmund oder doch Gentrifizierung?

Man biete zwei Wohnqualitäten an, eine „Classic“ Variante, dort enthalten graue Bodenfliesen weiße Wandfliesen im Bad. Den Rest der Wohnung Weiße Raufaser Tapeten, und klassischer Laminatboden. Die zweite Variante „Luxus“ sollen Marmorböden im Bad, Flur und Küche, so wie mit hochwertigen Armaturen ausgestattet sein. Wände sollen nur verputzt und weiß gestrichen werden. Leider eben nicht bezahlbar!

Kostenpunkt wird hier nur der Unterschied zwischen Classic 750 Euro warm, und Luxus 950 Euro Warm der Unterschied zwischen beiden Varianten liegt bei 200 Euro in der Warmmiete insgesamt.

Aus dem Gespräch weitere Aussage:

„Wohnungen werden kernsaniert und zu Luxuswohnungen umstrukturiert! Man möchte keine Leistungsempfänger, da die Mieten zu teuer sind! Auch wenn mehr Personen einziehen würden und die Miete vom Amt gezahlten werden würde wird dies von vornherein ausgeschlossen! Man will sich auch in Zukunft von ‚unpassenden‘ Mietern trennen!“ Des Weiteren: „Dann hat sie noch mal deutlich gemacht, dass die belvona GmbH nicht mit Maklern arbeitet, sondern Regionalvermietern.“

Wir haben uns eine sogenannte „Luxuswohnung“ angeschaut

Eines muss vorab gesagt werden an den geforderten Hygienevorschriften, wurde sich gehalten, auch an die Abstandsregeln. Die Besucherliste hat jedoch bei uns Bedenken punkto Datenschutzes ausgelöst, offen einsehbar. Davon ab, dass bis dato offensichtlich nur wir die einzigen waren, welche sich die Wohnung angeschaut hatten.

Der Wohnungszustand war wie beschrieben gehoben und hochwertig saniert, und ihrer Bezeichnung der belvona GmbH gerecht. Man hat sich auch Zeit genommen Fragen, so wie das Konzept zu beantworten bzw. zu erklären. Einige Fragen blieben allerdings auch unbeantwortet. Die Bilder in Facebook und Flyer treffen zu.

Dortmunder Nordstadt und Luxus passt das?

Unsere Frage ob Luxus Wohnungen für den Dortmunder Norden überhaupt Sinn machen, oder ob das der richtige Ort wäre für Dortmund, diese Frage wurde beantwortet mit: „Mit diesem Model der Luxus Wohnungen wird ein möglicher Strukturwandel im Dortmunder Norden angestrebt. Man möchte aus der Dortmunder Nordstadt eine Luxus Wohngegend schaffen.“ Unsere bedenken, dass der Leerstand eher Größer wird als vermietet wird bleibt damit deutlich vorausschauend

Unserer Meinung nach schreibt der Verein: “Dortmund braucht viel mehr bezahlbare Wohnungen auch im Dortmunder Norden! Diese auch für Familien, Studenten, alleinerziehende und auch für Leistungsempfänger*innen! Und keine nicht bezahlbaren sogenannten „Luxus Wohnungen“. Mit Ausschluss Kriterien. Der Dortmunder Wohnungsmarkt hat schon genug überteuerte Wohnungen.”