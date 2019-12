Wir der Mieter Netzwerk Dortmund e.V. würden behaupten, dass es deutlich mehr als siebzig Immobilien sind, wie die nicht offizielle Statistik der Stadt aufzeigt. Allein in der nördlichen Innenstadt sind uns schon alleine mehr als siebzig Immobilien bekannt. Dazu der Leerstand der mitunter offensichtlich verschleiert wird von Seiten der Eigentümer.Würden wir eine eigene Statistik bezüglich Schrottimmobilien in ganz Dortmund aufzeigen, dürfte die Ziffer deutlich steigen.

In unserer ehrenamtlichen Arbeit, haben wir täglich mit Immobilien zutun die in manchen Fällen für die Bewohner so nicht mehr zumutbar sind. So leben zu müssen, schafft kein Zuhause und bewohnbare Umgebungen für Mieter/innen.Dazu scheint die Stadt Dortmund auch ein Geheimnis daraus zu machen. Die sogenannte “Problemliste” zu veröffentlichen, geschweige den Vereinen die sich damit befassen, zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.

Der Stadt Dortmund sind sogar 145 leerstehende oder verwahrloste Häuser bekannt, berichtet Stadtsprecher Michael Meinders. Besonders die nördliche Innenstadt sei betroffen. Dort leben rund 4000 zugereiste Menschen aus Bulgarien und Rumänien, wie aus einer Präsentation des örtlichen Ordnungsamts hervorgeht.

(Auszug aus dem Handelsblatt von 2016)

Zitat: Gerade in der Dortmunder Nordstadt ist das Problem groß. Dort ist die Zahl der Problemhäuser in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen, trotzdem gibt es hier immer noch mehr als 70. Von gesetzlichen Änderungen erhofft sich die Stadt mehr Handlungsspielräume.

(Bericht WDR 7.11.2019)

Zitat: Zahl der Problemhäuser in Dortmund ist weiter rückläufig. Von den aktuell in der betreffenden Datenbank erfassten 60 Immobilien (Jahr 2018: 85), liegen 44 (Jahr 2018: 68) in der Dortmunder Nordstadt. Zum Vergleich: noch vor wenigen Jahren gab es allein dort mehr als 100 Problemhäuser.

(Bericht der Nordstadtblogger Zahl der Problemhäuser sinkt weiter – mehr Personal für Ordnungsamt und Kontrolldruck gegen Drogen und Clans)



Das klingt schon wie Spot: “Stadt Dortmund wünscht sich generelles Vorkaufsrecht für Problemhäuser” das können wir offensichtlich nicht erkennen denn auf mehreren Veranstaltungen die wir besuchten innerhalb von Dortmund, wurde eines immer klar wer das Fordert und wer eben nicht in der Städtischen Politik der Stadt Dortmund.

Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V. meint: