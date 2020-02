Erst im August 2019 gab es einen ähnlichen fall drohende Versorgungssperre für Altro-Mondo-Mieter in Dortmund-Wickede – Zahlungsrückstände bei DEW21 bisher nicht ausgeglichen Ende Juli erhielt die Bewohnerinnen und Bewohner der 90 Wohnungen in Dortmund-Wickede am Herwingweg 2 und 4 sowie am Molnerweg 2 Post von DEW21. Der Eigentümer DEGAG Zweite Wohnen GmbH der Häuser habe Zahlungsrückstände, es drohe die Sperrung der Versorgung mit Frischwasser und Allgemeinstrom zum 26.08.2019. Für die Mieterinnen und Mieter wird es nun Ernst.Heute erreichten uns mehrere Meldungen der Mieter/innen des Molnerweg 2 in Dortmund Wickede, das wieder eine Versorgungssperre drohe.

Diesmal gehe es um Allgemeinstrom und Gas diese sollen laut Aushang der DoNetz in Auftrag von der DEW21 örtlicher Versorger in einem der drei Hochhäuser am 17.02.2020 geschehen. Wir haben daraufhin uns mit dem Versorger telefonisch in Verbindung gesetzt von dort aus hieß es: “man werde jetzt versuchen mit dem Eigentümer nochmal in Kontakt zutreten und hoffentlich eine schnelle Lösung so für die Mieter/innen herbeirufen” wie hoch die Forderungen sind, ist uns derzeit noch nicht bekannt. Dass es aber Forderungen gibt wurde uns bestätigt.

Der Verein hat den Mieterverein darüber in Kenntnis gesetzt, auch diese werden Tätig. In diesem Fall. Sozialamt und Wohnungsaufsicht sind informiert.

Anders als im August 2019 wird jetzt von Allgemeinstrom und Gas Zufuhr gesprochen, das heißt, wenn die DEGAG Zweite Wohnen GmbH / Altro Mondo nicht bezahlen sollte würden nach unserem bisherigen stand rund 24 Mietparteien am 17.02.2020 ohne Warmwasser und Heizung sowie Hausflur Beleuchtung oder Fahrstuhl dort sein. Mieter/innen machen sich Sorgen, den die letzte Versorgungssperre ist, nicht lange her. “Es kann doch nicht deren ernst sein.” sagt eine Mieterin.

Im August 2019 hatte der Mieterverein Dortmund mit DEW21 vereinbart, dass die Versorgung aufrechterhalten wird, wenn ausreichend Mieter ihre Miete nicht mehr an den Vermieter, sondern an DEW 21 zahlen. Mieter müssen hierfür Abtretungserklärungen gegenüber DEW21 unterzeichnen und den Vermieter schriftlich informieren, ob dies in dem aktuellen Fall auch eine Möglichkeit ist, ist noch abzuwarten.

Text - Bilderquelle Mieter Netzwerk Dortmund e.V.