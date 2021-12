Jetzt zwischen den Feiertagen und generell im Winter kehrt bei einigen Familien etwas Ruhe ein. Aber es werden neue Pläne für das neue Jahr geschmiedet. Gerade wenn es um die Gartengestaltung geht, dann gibt es keine Müdigkeit.

Für viele Familien ist der Garten sehr wichtig. Es ist eine Oase der Erholung und ein Ort des Zurückziehens. Der Alltag ist oft sehr stressig und im Garten finden die Menschen wieder zu Kraft. So zieht es immer mehr Menschen von den Großstädten und Ballungsgebieten auf das Land. Gerade für die Kinder ist ein Garten sehr spannend. Hier werden immer neue Pflanzen und Tiere entdeckt. Gerade bei der Inspiration für die Gartengestaltung sind die Kinder oft ein großer Helfer. Aus ihrer Sicht besitzen sie viele Ideen, was auch später auch umgesetzt werden kann.

Garten als Selbstversorgung?

Eine weitere Gruppe von Menschen haben sich die Selbstversorgung auf ihre Fahnen geschrieben. Sie erwerben ein Stück Land und daraus entsteht ein Garten. Hier liegt bei der Inspiration für die Gartengestaltung auf Obst, Gemüse und Kräutern. Das wird alles angebaut, um es selbst zu verzehren. Oft schließen sich diese Menschen in Gruppen zusammen. Es sind oft Familien, aber auch Einzelpersonen. Der Pluspunkt dabei ist, denn sie wissen selbst, was angebaut wird. Auch gibt es kurze Transportwege zwischen Garten und der Küche. Ein weiterer positiver Aspekt ist, diese Menschen wissen diese Lebensmittel zu schätzen. Hier wird alles verarbeitet und nichts weggeworfen. Aber nicht nur frische Produkte kommen auf den Teller, denn gerade für den Winter wird viel Obst und Gemüse haltbar gemacht. Die Kräuter werden oft getrocknet und sind dann auch in der kalten Jahreszeit ein Gaumenschmaus.

Wo gibt es die Ideen für die Gartengestaltung?

Es existieren eine Unmenge von Fachbüchern. Dann gibt es viele Fachzeitschriften, wo es eine Inspiration für die Gartengestaltung gibt. Dazu kommt jetzt das Internet. Es gibt viele Webseiten und auch Portale, die sich mit diesen Themen befassen. In regelmäßigen Abständen werden sehr gute Informationen in das Netz gestellt. Dabei hat jeder interessierte einen Zugriff und diese Informationen gibt es rund um die Uhr.

Aber auch Hobbygärtner beteiligen sich an der Inspiration für die Gartengestaltung. Ihre Erfahrungen, Erfolge aber auch Misserfolge stellen sie in ihren Blog ein. Gerade für Neugärtner sind das wertvolle Beiträge. Auch Foren beschäftigen sich mit diesen Themen. Der positive Aspekt ist, hier findet ein reger Austausch statt.

Was sind DIY Projekte?

Immer mehr Leute stellen sich die Frage, was bedeutet Einrichtung und DIYs Projekte? Es lässt sich ganz leicht aufklären, denn hier geht es um kreative Ideen zum Selbermachen. Dabei geht es nicht nur um das selbst herstellen, sondern auch um die Verschönerung.

So haben kreative Menschen immer tolle Ideen und dieses wird auf ihrem Blog oder Portal veröffentlicht. Es soll auch ein Hinweis sein, zum selber machen. Einige Menschen benötigen einen kleinen Anstoß und schon sprudeln nur so ihre Ideen.

Das Spektrum dieser DIY Projekte ist ausgesprochen groß. Dabei handelt sich oft um Einrichtungsideen. Aber auch für Bastelfreunde gibt es viele Tipps. Gerade in der kalten Jahreszeit werden diese sehr gern aufgenommen. Jedoch auch für Geschenke gibt es einen sehr großen Spielraum. Ob Geschenke für den Mann, für die Frau oder für die Kinder, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. So ein selbst angefertigtes Geschenk, dass erzeugt schon großes Aufsehen.

Fazit: Die meiste Inspiration für die Gartengestaltung können sich die Gärtner aus dem Internet holen. Hier gibt es viele Anregungen und Tipps für jeden Garten. Auch die DIYs Projekte befinden sich im Web. Dabei werden Anregungen, aber auch Hilfestellungen angeboten. Viele Nutzen das und sind mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden.