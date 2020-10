Jeden Monat lädt der Verein bodo in Bochum und Dortmund zur sozialen Stadtführung. Immer am zweiten Samstag des Monats in Dortmund und am dritten Samstag in Bochum zeigen die Stadtführer von bodo in Dortmund und Bochumdie Stadt aus der Perspektive Wohnungsloser.



Wie sieht eigentlich die Stadt "von unten" aus? Wie verbringen Menschen auf der Straße ihren Tag? Und wie hat sich ihre Lage durch die Corona-Pandemie verändert? Was ist wichtig, welche Angebote und Hilfen gibt es? Auf einer rund zweistündigen Tour geht es durch die Stadt, vorbei an Tagesaufenthalten, Übernachtungs- und Beratungsstellen. Die Stadtführer ‑ Experten, wenn es um Wohnungslosigkeit und das Leben auf der Straße geht ‑ erzählen aus ihrer Perspektive, beschreiben eigene Erfahrungen und liefern Informationen über die hiesigen Hilfe- und Selbsthilfenetzwerke.

Auf dem Rundgang werden die Teilnehmenden nicht zu Voyeuren, sondern geraten ins Staunen über die unbekannte Seite ihrer Stadt und über das Ausmaß an Engagement und Solidarität. Die Stadtführungen sind nach Coronaregeln begrenzt auf zehn Personen, eine telefonische Anmeldung ist erforderlich: 0231 ‑ 950 978 0. Der Kostenbeitrag beträgt 9 Euro inkl. der aktuellen Ausgabe des Straßenmagazins.

Die nächsten Termine

in Dortmund: Samstag, 10. Oktober 2020, 11 Uhr, Treffpunkt: Foyer im Hauptbahnhof, unter der Anzeigetafel

in Bochum: Samstag, 17. Oktober 2020, 11 Uhr, Treffpunkt: Foyer im Hauptbahnhof, unter der Anzeigetafel