Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt und damit auch darüber entschieden, wer die nächste Bundesregierung stellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Ausgang dieser Wahl noch komplett offen.

Die Bundestagswahl findet bei uns in Dortmund fast genau ein Jahr nach der Kommunalwahl statt und stellt somit die zweite Wahl unter Corona-Bedingungen dar.

Ein Grund, weswegen auch hier die Anzahl der Briefwahl-Stimmen einen neuen Rekord erreichen wird.

Auch bei dieser Bundestagswahl gilt: Alle rund 415.000 wahlberechtigten Dortmunderinnen und Dortmunder können auf dem Stimmzettel gleich zwei Kreuze setzen. Mit der ersten Stimme wird der Direktkandidat oder die Direktkandidatin in einem der beiden Dortmunder Bundestagswahlkreis gewählt. Aufgrund der Einwohnerzahl ist Dortmund in den Wahlkreis 142 (westliches Stadtgebiet) und 143 (östliches Stadtgebiet) aufgeteilt. Mit der Zweitstimme wählt man die Landesliste einer Partei und entscheidet somit über das Gesamtkräfteverhältnis im Bundestag.

Die Wahlbenachrichtigung

Seitens des Wahlamtes der Stadt Dortmund wurden viele tausende Briefe an die wahlberechtigten Dortmunder Bürgerinnen und Bürger versendet, diese sollen bis spätestens zum 5. September 2021 ankommen. Wer keine Benachrichtigung erhalten hat oder sonstige Fragen zur Wahl hat, kann sich unter der Rufnummer 0231 / 501 09 31 informieren.

Mit der Wahlbenachrichtigung werden Sie darüber informiert, dass Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind und erhalten damit auch die Anschrift Ihres Wahllokals. Waren diese früher oftmals in Gaststätten eingerichtet, so dienen heutzutage meistens Räumlichkeiten in Schulen, Seniorenzentren oder Behörden zur Ausübung dieses demokratischen Grundrechts.

Die Vorlage Ihrer Wahlbenachrichtigung reicht im Wahllokal für gewöhnlich dafür aus, damit Sie dort wählen können. Einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) sollten sie zur Sicherheit auf jeden Fall mitbringen. Dieser Ausweis dient auch zur Legitimation, falls Sie die Wahlbenachrichtigung einmal verlieren sollten.

Die Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthält außerdem einen Antrag auf Briefwahl – um Zeit und Aufwand zu sparen, funktioniert dieser Antrag aber auch online.

Anleitung Online-Antrag

Um an der Briefwahl teilnehmen zu können, muss der sogenannte Wahlschein beantragt werden. Bereits seit dem 20. August 2021 ist dies online über die Homepage der Stadt Dortmund möglich:

Besuchen Sie die Homepage unter wahlen.dortmund.de und klicken Sie dort auf den Punkt „Briefwahlantrag" auf der linken Seite.

Erststimme: Die Direktkandidierenden



Wahlkreis 142 (Dortmund I - westliches Stadtgebiet):

Klaus Wegener (CDU)

Jens Peick (SPD)

Roman Senga (FDP)

Heiner Garbe (AfD)

Markus Kurth (Grüne)

Ann-Kristin Huber (Die Linke)

Marco Bülow (Die Partei)

Michael Badura (Tierschutzpartei)

Mario Krause (Freie Wähler)

Sarah-Ines Rißmann (MLPD)

Hanfried Brenner (DKP),

Achim Lohse (Die Basis)

Daniel Staiger (Volt)

Noah Trojanowski (Einzelbewerber)

Paul Hofmann (Einzelbewerber)

Hinweis: Da nicht alle Parteien Direktkandidierende benannt haben, ist die Reihenfolge nicht identisch mit der Auflistung der Parteien auf der rechten Seite (Zweitstimme).

Wahlkreis 143 (Dortmund II - östliches Stadtgebiet):

Michael Depenbrock (CDU)

Sabine Poschmann (SPD)

Frieder Löhrer (FDP)

Matthias Helferich (AfD)

Prof. Dr. Anke Weber (Grüne)

Sonja Lemke (Die Linke)

Sandra Goerdt (Die Partei)

Stephanie Linde (Tierschutzpartei)

Iris Häger (Freie Wähler)

Klara Kossack (MLPD)

Nils Märtin (DKP)

Nancy Meyer (Volt)

Zweitstimme: Die Parteien

In ganz Nordrhein-Westfalen sind folgende 27 Parteien auf dem Stimmzettel zu finden:

CDU SPD FDP AfD GRÜNE DIE LINKE Die PARTEI Tierschutzpartei PIRATEN FREIE WÄHLER NPD ÖDP V-Partei³ Gesundheitsforschung MLPD Die Humanisten DKP SGP dieBasis Bündnis C du. LIEBE LKR PdF LfK Team Todenhöfer Volt

Unterlagen persönlich beantragen

Dies ist ausschließlich im Dortmunder Briefwahlbüro möglich, welches sich im kommunalen Wahlbüro am Königswall 25-27 befindet. Der Zugang erfolgt über den Nebeneingang des Gebäudes, der sich ebenfalls am Königswall befindet. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.00 Uhr.