Havanna/Rom. Insgesamt 53 kubanische Ärzte und Krankenschwestern werden am heutigen Samstag in Italien eintreffen, um die Behörden in der nördlichen Lombardei beim Kampf gegen das neuartige Coronavirus SARS-nCo-2 zu unterstützen.

Die Entsendung des Personals erfolgt nach dem Hilfeersuchen dieser Region und angesichts des Personalmangels in den bereits völlig überfüllten Krankenhäusern, teilte der regionale Gesundheitsberater Giulio Gallera mit.

Bei den kubanischen Helfern handele es sich "um hochspezialisierte Mitarbeiter, die bereits gegen Ebola gekämpft haben und wissen, wie diese Art von Krankheit zu behandeln ist", sagte Gallera. Sie würden unter anderem im Krankenhaus der Stadt Crema eingesetzt.

Kubas Botschafter in Italien, José Carlos Rodríguez Ruiz, hatte vor einigen Tagen das Gesuch Galleras bei den zuständigen kubanischen Behörden bestätigt.

Zur Hilfe eilen auch zehn Ärzten aus China, die am Donnerstag bereits in Mailand eingetroffen sind, um in einem neuen Feldkrankenhaus in Bergamo zu arbeiten.