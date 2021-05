Endlich! Die Freude bei der Fraktion DIE LINKE+ war groß am Donnerstag (20. Mai). Der Rat hat - endlich! - das Projekt "Housing First" genehmigt - ein Projekt, das schon im Wahlkampf eine Forderung der Linken war, und das im Februar dieses Jahres in einem gemeinsamen Antrag mit Grünen und CDU mündete. Mit "Housing First" soll obdachlosen Menschen in Dortmund ein dauerhaftes Wohnungsangebot unterbreitet werden - bei gleichzeitiger Betreuung der neuen Mieter.

Fatma Karacakurtoglu, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE+ freute sich nicht nur über das Abstimmungsergebnis im Rat (breite Zustimmung aller demokratischen Fraktionen bei Ablehnung der AfD), sondern vor allem für die künftigen Nutznießer. Sie verwies auf EU-Zahlen, wonach in anderen Ländern bis zu 90 Prozent der betreuten Personen langfristig ihre Wohnungen behalten haben. "Housing Frist stellt also für die Betroffenen eine Chance dar, wieder in den strukturierten Alltag zurückzukehren", sagte Fatma Karacakurtoglu.

Viele Menschen würden denken, Obdachlosigkeit gehe sie nichts an und betreffe sie auch nicht, sagte die linke Politikerin. Das sei ein Irrtum. Zum Beispiel körperliche Erkrankungen, Suchtproblematiken, Lese-Schreib-Schwächen oder psychische Belastungen könnten zur Obdachlosigkeit führen. Doch Wohnen sei ein Grundrecht - und "Housing First" würde genau diesem Ansatz folgen und Menschen nicht nur eine Wohnung, sondern auch die notwendigen Hilfe anbieten, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Das ist der beschlossene Antrag:

Und so lautet der Antrag von LINKE+, CDU und Grünen, der nach vielem Ringen der Politik und unter Beteiligung der Wohlfahrtsverbände nun endgültig ausgehandelt und auch beschlossen wurde - nach anfänglichem Zögern und Zaudern am Ende auch von der SPD, sowie auch von FDP und PARTEI.

1. Der Rat stellt fest, dass viele Menschen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit

bedroht oder betroffen sind, mit dem Dortmunder Hilfesystem unterstützt werden

und ihnen geholfen werden kann.

2. Der Rat stellt fest, dass mit dem aktuellen Hilfesystem einige obdachlose

Menschen nicht nachhaltig erreicht werden können.

3. Der Rat beschließt, das Dortmunder System der Wohnungslosenhilfe um den

Ansatz Housing First zu ergänzen.

4. Die Verwaltung wird aufgefordert,

- ein Umsetzungskonzept des Ansatzes Housing First zu entwickeln, das auf

bereits bestehende und bewährte Konzepte („Endlich ein Zuhause“, Pension

plus“, etc.) abgestimmt ist und diese sinnvoll ergänzt.

- Wohnungen für die dauerhaft für die Nutzung von Housing First

umzuwidmen mithilfe folgender Schritte:

a) Prüfen, welche Wohnungen des Wohnraumvorhalteprogramms bzw.

Wohnungen im Besitz der Stadt Dortmund bereits jetzt für Housing

First geeignet sind

b) Bei den Vermieter*innen der durch die Stadt angemieteten

Wohnungen sich aktiv dafür einzusetzen, eine Nutzung der Wohnung

im Rahmen von Housing First zu ermöglichen (also eine direkte

Vermietung an die von Wohnungslosigkeit Betroffenen nach

Vermittlung durch Träger oder Stadt)

c) In Kooperation mit Trägern, die sich an Housing First beteiligen

möchten, die Suche aufnehmen nach Wohnungen, die für Housing

First genutzt werden können, indem sie entweder durch die Stadt

erworben werden oder die Vermieter*innen bereit sind, diese auch an

Betroffene zu vermieten.

- insgesamt damit 20 Wohnungen für Housing First für einen Modellversuch zur

Verfügung zu stellen. Weitere Wohnungen sind möglich.

- eine ausgewogene Verteilung entsprechender Wohnungen über das gesamte

Stadtgebiet zu gewährleisten.

5. Die DOGEWO21 wird aufgefordert, Wohnraum für den Ansatz Housing First

vorzusehen und dafür auf dem Nachweis eines negativen Schufa-Eintrages zu

verzichten.

6. Die Verwaltung wird aufgefordert, die soziale Betreuung im Rahmen von Housing

First über einen lokalen Träger sicherzustellen. Das eingesetzte Personal soll

dabei mit dem Ansatz Housing First vertraut sein.

7. Zur Vergabe der Wohnungen im Rahmen des Ansatzes Housing First soll mithilfe

der Träger ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, nach dem die zur Verfügung

stehenden Wohnungen vergeben und an Menschen durch die Träger vermittelt

werden.

8. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will Kommunen bei der

Anwendung des Ansatzes Housing First unterstützen. Auch das Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Konzept

Housing First bis November 2020 finanziell gefördert. Eine Kooperation und enge

Abstimmung zwischen der Stadt Dortmund, dem LWL sowie dem Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales ist vor diesem Hintergrund anzustreben.

9. Sofern im Rahmen des Projekts weitere Kosten für Leistungen entstehen, die nach

SGBII bzw. SGB XII nicht übernahmefähig sind, ist dem Fachausschuss darüber

Bericht unter Angabe der finanziellen Auswirkungen zu erstatten. Die Verwaltung

ist in diesem Falle beauftragt, für entstehende Mehrkosen eine Akquise von

Fördermitteln zu prüfen.