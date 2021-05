Die Hamas bezeichnet sich als Sieger nach 11 Tagen Bombardement. Verlierer sind die Menschen: 248 Palästinenser*innen wurden getötet und in Israel starben 13 Menschen. Tausende wurden verletzt und obdachlos. Die Ursachen der Eskalation werden von den meisten Medien in Deutschland einseitig dargestellt. Um sie zu verstehen muss man die Situation in den von Israel besetzten Gebieten Palästinas kennen, muss die Interessen analysieren, die das Pulverfass Jerusalem, vor allem den Stadtteil Scheich Dscharrach, zum Explodieren brachten, und die auslösenden Momente für die Kriegshandlungen erforschen.

Der Referent der Veranstaltung, Dr. Shir Hever, hat die Ereignisse intensiv verfolgt und darüber mehrere Artikel veröffentlicht. Er ist Geschäftsführer des "BIP - Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern“ und Vorstandsmitglied der "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“. Er ist unabhängiger Wirtschaftsforscher und Journalist.

Im Anschluss an seinen Vortrag gibt es Gelegenheit für Fragen und Diskussion.

Eine Sonderveranstaltung von Attac Dortmund:

Montag, den 31. Mai 2021, Beginn: 19.00 Uhr, online

Anmeldung über Strucksberg@gmx.de



Zwei lesenswerte Artikel zum selben Thema von Noam Chomsky "Ein brutaler Gefängniswärter hat kein Recht, danach zu fragen, wie er sich gegen den Widerstand der Gefangenen zu verteidigen hat" und von Jakob Reimann "Gaza wird brennen – der nächste Krieg in Nahost" finden Sie hier:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=72775

https://www.nachdenkseiten.de/?p=72401