Die Welt befindet sich im Jahre 2021 in einer sich zuspitzenden Umwelt- und Sozialkrise. Die ökologische Krise: Starkregen in Deutschland, verheerende Brände im Mittelmeerraum, in den USA und in Sibirien, Auftauen der Permafrostböden, Überfischung der Weltmeere, Plastikmüll im Meer...

Die soziale Krise: 2018 wuchs das Vermögen der Milliardäre um 12 Prozent an, das sind 2,5 Milliarden US-Dollar am Tag. Das Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung sank im gleichen Zeitraum um 11 Prozent.

Weltweit werden Vorschläge diskutiert, wie der Kapitalismus ökologischer und sozialer gemacht werden kann. Bernie Sanders (USA), die Europäische Union, Bündnis90/Die Grünen u.a. legten unter dem Namen "Green (New) Deal" Konzepte zum sozial-ökologischen Umbau des Kapitalismus vor.

Grundgedanken des Green New Deals

"Unser Referent Bruno Kern von der "Initiative Ökosozialismus" stellt die Grundgedanken des Green New Deals vor und fragt anschließend, ob der GND die ökologische und soziale Krise der Welt beenden kann.", teilen die Veranstalter des Online-Vortrags mit.

Bruno Kern hat ein Buch zum Thema veröffentlicht: "Das Märchen vom grünen Wachstum, Plädoyer für eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft". Das Buch ist im Rotpunkt-Verlag erschienen und kostet 13 Euro. Sergen Canoglu hat auf der linken Internetseite diefreiheitsliebe.de eine Buchkritik geschrieben:

"Das neue Buch von Bruno Kern "Das Märchen vom Grünen Wachstum" erweist sich als gut recherchiert und voll von einem breit gefüllten Fachwissen."

Moderation: Manfred Rotermund, Attac Dortmund.

Eine Veranstaltung von DGB Dortmund und Attac Dortmund.

Montag, 23. August, 19 Uhr

Einwahl bitte erfragen bei: Strucksberg@posteo.de

Link zur Initiative Ökosozialismus: http://oekosozialismus.net/

Link zur Freiheitsliebe: https://diefreiheitsliebe.de/