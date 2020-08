Die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN kritisiert die Entscheidung in Kleingartenanlagen keine Schwimmbecken mehr zuzulassen. „Ja, rein formal ist es korrekt, dass in den Satzungen eine solche Nutzung nicht verankert ist. Während einer Hitzewelle plötzlich auf Durchsetzung formaler Kriterien zu drängen, während jahrelang Schwimmbecken toleriert wurden, kommt aber eher einem Schildbürgerstreich nahe. Und das in einer Situation wo wegen der Corona-Pandemie der Bedarf an Abkühlung und Erholung in den öffentlichen Schwimmbädern bei weitem nicht zu decken ist“, meint Thomas Zweier, Sprecher der Fraktion im Ausschuss für Öffentliche Ordnung und im Ausschuss für Kultur und Sport.

DIE LINKE wird sich dafür einsetzen, dass künftig die Möglichkeit für zulässig erklärt wird, sich an den Hitzetagen abzukühlen. „Das gehört zu den Themen die wir für die kommenden Gremiensitzungen nach der Neukonstituierung des Rates auf die Agenda nehmen“, so Zweier.