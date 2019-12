Dortmund. Wir befinden uns in der Wilfried-Rasch-Klinik in Nordrhein-Westfalen, jener forensischen Klinik für psychisch kranke Straftäter. Hohe Mauern umgeben das freundliche, helle Gebäude, das für 50 Patienten ausgelegt ist. Es gibt eine integrierte Werktherapie. Räume, in denen die Patienten malen können - oder mit Holz oder Metall arbeiten. Vladimir ist einer der ausschließlich männlichen Patienten. Früher, in Russland, war er Kunstlehrer, bevor er in Deutschland wegen Pädophilie verurteilt wurde. Er sitzt 15 Jahre. Seine Malereien aber sind die Stars der Dortmunder Ergotherapie, werden ausgestellt und verkauft. Auch Tork Poettschke saß hier ein. Etwa auch seine Malereien zieren die Wände.

STATION B

Hier hat alles seinen geordneten Gang. Türen und Fenster sind aus Panzerglas. Es gibt einen geregelten Tagesablauf; Raucherraum; Gemeinschaftszimmer; Essensraum. Die Türen zu den 'Zellen' sind auch extra gesichert, werden über Nacht verschlossen. Struktur geben die Mahlzeiten, sowie Therapien. Morgens, 7 Uhr wird geweckt. Zeit, sich frisch zu machen, fürs Frühstück. Einmal pro Tag ist Freigang hinter Mauern, die Patienten gehen dann im Hof im Kreis, spielen Basketball, Fußball. Wer Randale macht, kommt in den Kriseninterventionsraum (KIR), ein kahles Zimmer oft ohne Fenster, mit Waschbecken, WC. Oftmals dauern solche Maßnahmen monate-, ja jahrelang. Perspektiven fehlen häufig. Johannes Berning, ein leitender Arzt in der Wilfried-Rasch-Forensik: "Wir wollen unsere Patienten fit machen, ihnen Halt und Struktur geben. Durch regelmäßiges essen, schlafen, feste Termine." Hinzu komme die adäquate medikamentöse Einstellung mit Psychopharmaka, welche nach allem mehr als zweifelhaft ist. So galt bis in die 1980er Jahre hinein etwa Homosexualität als behandlungsbedürftige psychische Krankheit - durfte ergo nicht sein. Zudem besteht in der forensischen Behandlung, also dem Maßregelvollzug, die Gefahr, für immer zu versacken.

PROBLEMBEISPIELE

Da ist Egon (45) - Namen geändert - der vor 10 Jahren eine schwere Körperverletzung beging, aus Verzweiflung über eine scheinbar ausweglose Lage einem Bauarbeiter mit der Gaspistole ins Gesicht schoss. Egon wurde nach Paragraf 63 StgB verurteilt. Heißt: Unbefristet. Er hat sich aufgegeben. Zwar tue es ihm Leid, was passiert sei, aber: "Ich will hier kaputtgehen", so Egon. Damit ist er kein Einzelfall. Jonas, 60, hat als junger Mann seine Mutter erschlagen. Er sitzt nun 40 Jahre. Ein anderes Leben als den Forensikalltag in der Rasch-Klinik könne er sich gar nicht mehr vorstellen. Er geht auch nicht raus, obwohl seine Ausgangsregelung dies zuließe. Soe werden Jonas oder Egon ihr Leben wohl im Maßregelvollzug beschließen, ohne Hoffnung auf eine zweite Chance. Die Frage bleibt: Geht man so mit Menschen um, einem Fehltritt - nicht revidierbar?? (c) CHRISTOPHER DOEMGES