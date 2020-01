Die Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. lädt herzlich zur Veranstaltung "Menschenrecht: Glaubens-Freiheit" ein. Der Informationsabend mit spannenden Vorträgen und Gästen wie dem Journalisten Günter Wallraff und Dr. Lale Akgün, Autorin und MdB a.D., sowie Betroffenen findet statt am

Donnerstag, den 6. Februar 2020 um 18:30 Uhr, im

FORUM Volkshochschule im Museum am Neumarkt,

Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln.

Wer sich zu einer liberalen Weltanschauung bekennt statt an einen Gott zu glauben, dem droht in zahlreichen Ländern die Todesstrafe. Wer davor flieht und es nach Deutschland schafft, stößt hier oft auf Unkenntnis bei Behörden, wenig Verständnis bei religiös geprägten Hilfsorganisationen und ist nicht zuletzt weiterhin massiver Bedrohung durch Extremisten ausgesetzt.

Mit der Veranstaltung möchte die Säkulare Flüchtlingshilfe über die besonders schwierige Situation religionsfreier Geflüchteter in Deutschland informieren, die Arbeit des Vereins vorstellen und sein Netzwerk an Unterstützer*innen und Unternehmenspartnern weiter ausbauen. Der Bedarf an unabhängigen, weltlich-humanistischen Hilfsangeboten steigt kontinuierlich. Eine weitere Professionalisierung dieser Angebote und ein verändertes Bewusstsein von Öffentlichkeit und Politik sind das Ziel. Der Eintritt ist frei.

"Helfen Sie uns bei der Integration dieser couragierten und motivierten Menschen! Sie sind als Freigeister ein Gewinn für unsere Gesellschaft und wertvolle Kräfte für den Arbeitsmarkt. ", so die Säkulare Flüchtlingshilfe.

Programm:

Facebook: https://www.facebook.com/events/757124128129980/

Herunterladen: Menschenrecht Glaubens-Freiheit (PDF, 3.3 MB)



Referenten

Günter Wallraff

Journalist und Autor

Loujain Sultan

Menschenrechtsaktivistin aus Saudi-Arabien

Rana Ahmad

Vorstand der Säkularen Flüchtlingshilfe e.V., Autorin

Stefan Paintner

Vorstand der Säkularen Flüchtlingshilfe e.V.

Dr. Lale Akgün

Autorin, MdB a.D.