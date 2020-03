Italien wurde vom Coronovirus sehr stark getroffen. Besonders die Region Lombardei und die Stadt Bergamo. Inzwischen gibt es in Italien mehr Menschen, die an dem Coronavirus gestorben sind als in China, das eine mehr als 20-mal größere Bevölkerungsanzahl hat. Daher haben sich in einer Bamberger Nachbarschaft spontan Menschen zusammengefunden und haben in Anlehnung an die Balkonkonzerte, die aktuell jeden Abend in vielen italienischen Städten wegen den Abstandsgebotes stattfinden, spontan ein Video mit dem alten italienischen Freiheitslied Bella Ciao aufgenommen und online gestellt.

Das Video mit dem legendären Partisanenlied Bella Ciao wurde bis heute allein von den registierten Youtube-Nutzern über 615.000 mal angeschaut. Die nicht registrierten Nutzerklicks dürften noch wesentlich höher liegen.

Inzwischen haben die solidarischen Menschen aus Bamberger auf die über 2.500 Kommentare aus der ganzen Welt mit einem weiteren Dankvideo reagiert, in dem sie sich für den massiven Zuspruch bedanken und an die Solidarität unter den Menschen erinnern.



Bella Ciao - Bamberg singt für Italien