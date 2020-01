Das Bündnis DEW kommunal lädt gemeinsam mit dem Klimabündnis Dortmund zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung "Wem gehört die DEW21 - Möglichkeiten einer Kommunalisierung" am Dienstag, den 28. Januar, um 19:00 Uhr in die Stadt und Landesbibliothek (Studio B) ein.

Bekanntlich hat sich für DEW21 durch die Übernahme von Innogy durch Eon eine neue Situation ergeben: Der Eigentümerwechsel für die Fremdbeteiligung eröffnet erneut die Möglichkeit, durch Anwendung der „Change of Control Klausel“ das Unternehmen DEW21, das sich derzeit nur zu 60,1 % im Eigentum der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) befindet, vollständig zu kommunalisieren. Über die Zukunft von DEW21 sollte nicht nur hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Stattdessen muss darüber eine öffentlich Debatte geführt werden.

Dr. Kurt Berlo vom Wuppertal-Institut gibt eine Einführung in die Thematik der Beteiligungen im Energiesektor. Als Dortmunder kennt er auch bestens die entsprechenden Entwicklungen in unserer Stadt. Je ein(e) Vertreter*in der fünf demokratischen Ratsfraktionen wird die Positionen der jeweiligen Fraktion darstellen und an der anschließenden Diskussion teilnehmen. Der Vorstandsvorsitzende der Dortmunder Stadtwerke (DSW21), Guntram Pehlke, hat ebenfalls seine Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt und wird die Position der Stadtwerke erläutern. Anschließend besteht für das Publikum ausreichend Gelegenheit zur Diskussion.

Einladungsflyer: www.bund-dortmund.de/fileadmin/dortmund/dortmund/klimaschutz/20200128_veranstaltung-dew-kommunal.pdf