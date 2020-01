Noch bis zum morgigen Donnerstag läuft die führende internationale Fachmesse für die Eventszene. (siehe Video)

Mehr als 600 Aussteller aus 15 Ländern bieten unter Schwerpunktthema "Technologie in der Eventbranche" alles was man für eine erfolgreiche Veranstaltung braucht.

Künstlerisch geht es in Halle 8 zu - hier zeigen Bühnenkünstler auf der ACTS ON STAGE ihre Fähigkeiten. Artisten, Comedians, Musiker und Illusionskünstler biezen abwechslungsreiche Bühnenshows.