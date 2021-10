Gesundes Gemüse mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen

Gemüse gut für Ihre Gesundheit. Die meisten Gemüse sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Darüber hinaus haben viele Gemüsesorten nachgewiesene gesundheitliche Vorteile wie die Bekämpfung von Entzündungen oder die Verringerung des Krankheitsrisikos.Einige der gesündesten Gemüsesorten, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten, sind:

1. Spinat



Dieses Blattgemüse ist eines der gesündesten Gemüsesorten, da es ein beeindruckendes Nährstoffprofil aufweist. Roher Spinat liefert Vitamin A und Vitamin K. Spinat enthält auch Antioxidantien, die dazu beitragen können, das Risiko chronischer Erkrankungen zu senken. Eine Studie ergab, dass dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat reich an Beta-Carotin und Lutein ist, zwei Antioxidantien, die mit einem verringerten Krebsrisiko in Verbindung gebracht wurden. Der Verzehr von Spinat kann für die Herzgesundheit von Vorteil sein, indem er den Blutdruck senkt. Spinat ist reich an Antioxidantien, die das Risiko chronischer Erkrankungen verringern können.

2. Karotten



Karotten sind reich an Vitamin A und gut für Ihre Gesundheit. Sie enthalten auch Beta-Carotin, ein Antioxidans, das Karotten ihre leuchtend orange Farbe verleiht und bei der Krebsprävention helfen kann. Karotten haben viel Vitamin C, Vitamin K und Kalium. Karotten enthalten besonders viel Beta-Carotin, das im Körper zu Vitamin A werden kann. Ihr hoher Gehalt an Antioxidantien kann dazu beitragen, das Risiko von Lungen- und Prostatakrebs zu verringern.

3. Brokkoli



Brokkoli gehört zur Familie der Kreuzblütler. Brokkoli ist reich an Glucosinolat und Sulforaphan. Sulforaphan ist von Bedeutung, weil es eine schützende Wirkung gegen Krebs hat. Der Verzehr von Brokkoli kann helfen, einige Arten von chronischen Krankheiten zu verhindern. Brokkoli beugt nicht nur Krankheiten vor, sondern ist auch mit Nährstoffen beladen. Es enthält Vitamin K, Vitamin C, Folsäure, Mangan und Kalium. Brokkoli enthält auch Sulforaphan, das das Krebswachstum verhindern kann.

4. Knoblauch



Knoblauch wird seit Jahrzehnten als Heilmittel verwendet. Seine Wurzeln reichen bis ins alte China und Ägypten zurück. Der Hauptbestandteil von Knoblauch ist Allicin, ein Pflanzenstoff, der maßgeblich für die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile von Knoblauch verantwortlich ist. Laut Studien kann Knoblauch den Blutzucker regulieren und die Herzgesundheit fördern. Knoblauch kann auch bei der Vorbeugung von Krebs hilfreich sein. Studien zeigen, dass Knoblauch helfen kann, den Triglyceridspiegel im Blut zu senken. Einige Studien haben auch ergeben, dass es den Blutzuckerspiegel senken und eine krebshemmende Wirkung haben kann.

5. Rosenkohl



Wie Brokkoli gehört auch Rosenkohl zur Familie der Kreuzblütler. Sie enthalten die gleichen gesundheitsfördernden Pflanzenstoffe. Rosenkohl enthält auch Kaempferol, ein Antioxidans, das Zellschäden wirksam verhindert. Außerdem ist Rosenkohl sehr nährstoffreich. Rosenkohl enthält Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin K, Vitamin C, Vitamin A, Folsäure, Kalium und Mangan. Rosenkohl enthält auch ein Antioxidans namens Kaempferol, das Sie vor oxidativen Zellschäden schützen und chronischen Krankheiten vorbeugen kann. Rosenkohl kann auch dazu beitragen, die Entgiftung des Körpers zu verbessern.

6. Süßkartoffeln

Süßkartoffeln sind Wurzelgemüse und zeichnen sich durch ihre beeindruckenden gesundheitlichen Vorteile, ihre leuchtend orange Farbe und ihren süßen Geschmack aus. Süßkartoffeln haben viele Nährstoffe wie Ballaststoffe, Eiweiß und viel Vitamin C. Außerdem enthalten sie Vitamin B6, Kalium und Mangan. Süßkartoffeln sind auch reich an einer Art von Vitamin A namens Beta-Carotin. Tatsächlich deckt eine Süßkartoffel 438% Ihres täglichen Vitamin-A-Bedarfs. Der Konsum von Beta-Carotin wurde mit einer Verringerung des Risikos für bestimmte Krebsarten wie Lungen- und Brustkrebs in Verbindung gebracht. Bestimmte Arten von Süßkartoffeln können auch zusätzliche Vorteile enthalten. Caiapo, eine Art weiße Süßkartoffel, kann beispielsweise eine antidiabetische Wirkung haben.

Es ist sehr wichtig, Gemüse in Ihre tägliche Ernährung aufzunehmen, da es wichtige Vitamine und Mineralstoffe liefert, die bei der Bekämpfung von Krankheiten helfen. Die hier aufgeführten Gemüsesorten wurden gründlich auf ihre gesundheitlichen Vorteile untersucht und es gibt noch viele weitere Gemüsesorten, die auch hervorragend für Ihre Gesundheit sind. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Mischung aus Gemüse in Ihre Ernährung aufnehmen, um die vielen verschiedenen gesundheitlichen Vorteile zu nutzen und den größten Nährwert zu erzielen.