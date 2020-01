Holiday on Ice SUPERNOVA

Beste Plätze in der fast ausverkauften Westfalenhalle.

Ganz nah am Geschehen.

Eiskunstläufer in Perfektion.

Eine prima Show mit aufregenden und bunten Bildern.

Junge, durchtrainierte und dynamische Menschen auf Kufen.

Es durfte geknippst und veröffentlicht werden. Nur ohne Blitz.

Hatte das Handy dabei.

Das war wieder mal ein toller Abend mit der Familie.

(Die Fotos wurden nicht gedreht, weil ich keine Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung will.)