Kaputt - Wegwerfen? Denkste - Reparieren! Unter diesem Motto öffnet am Montag, den 04.10.2021 von 13-15 Uhr wieder das Reparatur Café an der Paul-Dohrmann-Schule. Das Projekt läuft seit mehr als 3 Jahren an der Förderschule in Dortmund Scharnhorst. Dinge, die reapriert werden sollen, können telefonisch angemeldet werden: 0231 47797690. Erfahrene Reparateure aus den Bereichen Elektro, Holz, Fahrrad und Schneiderei geben dann ihr Bestes, um die guten Stücke kostenlos zu reparieren. Die Schülerinnen und Schüler betreiben währenddessen ein gemütliches Café, um den Kunden die Wartezeit zu versüßen. Beachten Sie bitte die Corona-Regeln auf dem Flyer.

Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Schule:

Link Schulhomepage

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!