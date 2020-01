Die Handball-EM der Männer läuft auf Hochtouren. Im Anschluss heißt es Mitmachen beim „AOK Star-Training“ des Deutschen Handballbundes (DHB) und der AOK. Alle Grundschulen in Dortmund können sich ab sofort um den Handball-Trainingstag mit echten Handballprofis in der eigenen Sporthalle bewerben.

„Wir rufen alle Grundschulen auf, sich an dem Projekt zu beteiligen. Denn wir möchten die Schülerinnen und Schüler bei uns in Dortmund für Sport und Bewegung begeistern. Für sie wäre es ein besonderes Erlebnis, die Handball-Stars hautnah zu erleben. Und das motiviert auch danach am Ball zu bleiben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Bis 31. Januar können sich sportbegeisterte Eltern und Lehrer von Grundschülern online unter aok-startraining.de für einen der begehrten Plätze bewerben.

Paul Drux und Clara Woltering

Bei den Bewerbungen sollten Schulen möglichst kreativ sein, um einen der 22 Plätze zu ergattern. Die bisherige Bandbreite der Bewerbungen reichte von Märchenbüchern, über gebastelte Spielfelder bis hin zu selbstgedrehten Videos. Die AOK Star-Trainings finden im April und Mai statt. Die Schirmherrschaft haben Nationalspieler Paul Drux sowie Weltklasse-Torfrau Clara Woltering übernommen und werden einige Trainings sogar selbst übernehmen. Zusammen mit weiteren Handball-Profis wollen sie Deutschlands beliebtesten Hallensport näherbringen.

Die Gewinnerschulen dürfen sich auf ein tolles Programm mit exklusiven Trainingseinheiten über Autogrammaktionen und Schnappschüssen mit den Stars bis hin zum Handballfest auf dem Pausenhof freuen. Alle Infos unter: aok-startraining.de.

