Meine kleine Serie der Lüner An- und Augenblicke werde ich sicherlich fortsetzten, jedoch war ich in den letzten Wochen eher in der Nachbarstadt unterwegs.

Wie auch schon bei meiner Fototour " Ein nasser und kalter Dezembertag" in und um Lüdinghausen, galt es auch in Dortmund besondere Bedingungen zu akzeptieren.

Dunkelheit, Nässe, Kälte und die knappe Zeit auf dem Weg zum Job waren nur einige davon, denn die meisten Bilder entstanden auf diesem Weg. Daher auch alles ohne Stativ und größeren Aufwand, nur begleitet von den äußeren Umständen.

Auf der anderen Seite macht es immer wieder Freude sich einfach treiben zu lassen und zu sehen, welche Motive sich auftun.

Also viel Spaß mit einer Serie An-und Augenblicke aus der Nachbarstadt, die man im Grunde genommen auch City-Lights nennen könnte und wo bunte Lichter auf einsame Elche treffen.

Kommt gut in die neue Woche und klickt Euch am besten im Vollbild durch die kleine Serie.