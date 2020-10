Am Do. 08.10.2020 findet im Haus Rodenberg von 17:45 - 19:15 Uhr unter Beachtung der Corona Regeln ein Vortrag statt, mit dem Thema

Grossbritannien - Vom Dinosaurier bis zum Brexit

In englischer Sprache besuchen wir Fundorte der Saurier auf der Isle of Wight und in Sussex, 5000 Jahre alte Kultstätten wie z.B. Stonehenge, Wikingerfunde in York, römische Garnisionstädte wie Bath, lernen etwas über Könige und Bürgerkriege und enden beim Brexit.

This lecture will be presented in English.

Entgeltfrei für Sprachkursteilnehmende der VHS Dortmund.

Um vorherige Anmeldung per Telefon (0231) 50-2 47 27 oder Internet wird gebeten. Hier geht es zur Internetseite.

Im Schlosscafé Rodenberg können Sie vor Beginn der Veranstaltung eine Auswahl an landestypischen Getränken erwerben.